A Paopao, la majorité minoritaire hésite à transgresser la loi électorale

Les élus du conseil municipal de Moorea sont convoqués jeudi pour élire le tāvana délégué de Paopao, à la suite de l’inéligibilité de Vaiata Friedman dans l’affaire de la subdivision de l’équipement de Moorea. Son second de liste Hugues Hanere devrait prendre les rênes de la commune associée et dit s'être "déjà préparé" : "On est tous tombé d’accord sur ma candidature". Mais l’élection de jeudi pourrait prendre une autre tournure et porter un nouveau coup à la récente loi électorale sur le mode de scrutin des communes associées portée par la sénatrice Lana Tetuanui. En effet, si en juillet dernier les 33 élus de Moorea-Maiao avaient élu un maire délégué issu de la "liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante", certains élus de la majorité sont prêts à braver la loi électorale. Et ce, malgré les récentes décisions du tribunal administratif catégoriques sur le sujet…

Issu de la majorité du maire Evans Haumani –lui-même suppléant de la sénatrice Lana Tetuanui– Teva Hanere (le propre cousin de Hugues Hanere) affirme être en attente de la décision de sa majorité et "du patron" Evans Haumani. "S’il décide de faire ça, ben on le fait", explique Teva Hanere, "si la loi ou la majorité me le permet, je vais dire oui". Et l'élu de pointer du doigt la situation de la maire déléguée de Afareaitu, pour laquelle aucune disposition ne prévoyait d'élection au chef lieu de la commune mais qui a finalement été maintenue en fonction. "Il fallait aussi mettre la tāvana de Afareaitu au tribunal car elle aussi elle ne peut pas être maire. Et pourquoi ils n’ont pas été plus loin ?".

Contacté, le tāvana Evans Haumani assure qu’il souhaite respecter la loi en vigueur, mais qu’il demandera tout de même l’avis de sa majorité et "surtout ceux de Paopao". Et si certains présentent leurs candidatures, même illégales, il affirme : "Je vais respecter leur choix, ils sont libres". Le maire assure également que c'est son premier adjoint, Ataria Firiapu, qui a poussé pour une candidature de Teva Hanere à Paopao au sein de la majorité. Version quelque peu contestée par l'intéressé : "C’est notre élu, Teva Hanere, qui insiste pour se présenter malgré le fait qu’on lui dise que la loi électorale ne nous le permet pas", se défend Ataria Firiapu. "Je leur ai rappelé qu’on ne peut pas soutenir Lana Tetuanui pour les dernières sénatoriales, qui a mis en place cette loi électorale, et ne pas respecter cette loi. (…) Moi je leur ai dit que si un élu de la majorité se présente je ne voterai pas pour lui."