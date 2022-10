À Nuku Hiva, une antenne pour mieux voir le ciel

Tahiti, le 6 octobre 2022 – Sixième antenne déployée depuis 2018, le dispositif ADS-B mis en service mercredi à Nuku Hiva par le Service d’État de l'aviation civile en Polynésie française va permettre d'affiner l'image du contrôle aérien sur l'ensemble de l'espace des Marquises et au-delà dans l'immense zone couverte par le service.



La Polynésie Française est responsable de la fourniture, pour le compte de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, de nombreux services de navigation aérienne dans une zone dont la superficie dépasse celle de l’Europe continentale. Elle est à ce titre un acteur majeur dans le domaine de l’aviation en région Asie-Pacifique.



En mai 2022, une antenne dite "ADS-B" a été implantée sur l’ile de Nuku Hiva. Cette implantation faisait suite au déploiement en 2018 de cinq antennes du même type, réparties sur Tahiti, Moorea, Bora-Bora et Rangiroa. La technologie des antennes ADS-B est fondée sur des informations transmises par les aéronefs, notamment leur positionnement GPS, vers les systèmes de contrôle aérien. Elle fournit des informations semblables à celles des radars dans des espaces océaniques et insulaires que la technologie radar ne permet pas de couvrir.



Depuis ce mercredi 5 octobre, les données issues de l’antenne de Nuku Hiva sont traitées par les systèmes de contrôle aérien du SEAC-PF (Service d’Etat de l’Aviation Civile en Polynésie Française) et permettent ainsi aux contrôleurs aériens d’avoir une image des avions évoluant dans l’ensemble de l’espace aérien de l’archipel des Marquises. L’apport de cet image améliore la sécurité de l’ensemble des vols évoluant dans les espaces de cet archipel. Elle permet de diminuer l’espacement entre deux aéronefs de 180 km à 9 km en conformité avec les meilleurs standards internationaux et contribue également à la réduction des émissions carbone par la réduction des temps de vol.