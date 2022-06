À Moorea, trois centres spécialisés aux qualités approuvées

Moorea, le 14 juin 2022 - Une trentaine de directeurs d'école primaire et maternelle ont découvert mardi les centres Fare Arii, Fare Moetini et Fare Ora Hau de l’association Taatira Huma mero no Moorea-Maiao. Leur but était de mieux connaître ces structures avant d’y orienter prochainement quelques-uns de leurs élèves en situation de handicap ou en difficulté.



Une trentaine de directeurs et directrices des écoles maternelles et primaires de la circonscription 9, qui comprend les communes de Hitia o te Ra, Arue et Mahina, ont visité mardi les trois centres de l’association Taatira Huma mero no Moorea-Maiao implantés sur l’île sœur. Il s’agit du Centre d’accueil pour adultes en situation de handicap Fare Arii, de la permanence éducative médicale spécialisée Fare Moetini, et de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Fare Ora. Des visites dont l’objectif affiché était pour ces professionnels de l’éducation d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de ces infrastructures et des activités pédagogiques proposées. A l’ITEP par exemple, les visiteurs ont découvert la salle de classe ainsi que les méthodes d’enseignement et outils pédagogiques spécifiques proposés pour les internes en difficulté. Leur visite s’est poursuivie par la découverte des différents projets éducatifs mis en œuvre par le centre Fare Ora, à l’instar de son potager, son poulailler, son bassin à poisson ou encore son espace ahimā'a.



Engagement et qualité pédagogique



“L’objet de la visite était de nous faire découvrir ces trois centres parce qu’on en a entendu parler qu’en théorie. On a des enfants que l’on doit orienter ici, mais on ne sait pas vraiment ce qu’il y a derrière, comment ça marche, comment ça s’organise, comment ça fonctionne…” explique Tiare Ticchi, directrice de l’école maternelle Fare Vaa de Mahina. À la fin de la matinée, un bilan sur la visite a été effectué entre l’inspecteur de la circonscription, Moana Greig, et l’ensemble des directeurs. Ces derniers ont reconnu l’engagement exceptionnel et la qualité des enseignements adaptés au sein de ces structures, comme en témoignent les propos de Tiare Ticchi : “Mon ressenti par rapport à ces trois visites va en premier lieur sur leur accueil traditionnel. Cela nous touche, car cela veut dire que cet accueil polynésien est présent même avec des enfants qui sont porteurs d’handicap”, a-t-elle réagi, avant d’ajouter : “Mon deuxième ressenti est sur la qualité des compétences des éducateurs. J’ai entendu des mots-clés comme objectif, évaluation, projet personnalisé. Ce sont des thèmes que l’on entend dans notre milieu professionnel. Cela veut dire qu’il y a de la qualité dans ces centres-là. On a des éducateurs qui ont vraiment une qualité pédagogique exceptionnelle.”