

À Moorea, dix cambriolages résolus

Tahiti, le 20 août 2025 – L'auteur d'une agression sexuelle ainsi que de dix cambriolages perpétrés à Moorea a récemment été interpellé grâce à son ADN. L'individu sera jugé en comparution immédiate à délai différé.



La gendarmerie indique mercredi dans un post publié sur sa page Facebook que suite à une plainte déposée pour une agression sexuelle commise durant un cambriolage à Moorea, les Techniciens en identification criminelle de proximité (TICP) de la brigade de gendarmerie de l'île soeur ont relevé une trace ADN qui leur a permis d'identifier et d'interpeller un suspect. Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Déféré au parquet mercredi, il a fait l’objet d’une comparution immédiate différée, dans l’attente d’une expertise psychiatrique.



La découverte de cette trace ADN a également permis de “relier l’auteur à l’ensemble des dix cambriolages commis entre juin 2024 et août 2025, pour un préjudice total estimé à plus de 210 000 francs, 870 euros et 100 dollars, ainsi que de nombreux objets de valeur représentant au final plusieurs centaines de milliers de francs”. Deux autres hommes, soupçonnés d'être les complices de ces cambriolages, ont par ailleurs été interpellés ce week-end.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 20 Août 2025 à 13:27




