À Moorea, coups de machette sur fond de trafic de paka

Tahiti, le 23 mars 2023 – Deux frères de 24 et 36 ans ont été présentés en comparution immédiate jeudi pour répondre de violences avec arme commises sur fond de trafic de paka. Le 12 mars dernier à Moorea, les deux hommes avaient frappé l'une de leur connaissance et lui avait mis deux coups de machette sur la tête.



Le tribunal correctionnel a jugé jeudi deux frères de 24 et 36 ans poursuivis pour la violente agression d'un homme et pour la dégradation d'un véhicule, le tout commis à Moorea le 12 mars dernier. Vers 20 heures ce jour-là, le plus jeune des frères avait décidé d'aller régler ses comptes avec l'une de ses connaissances à laquelle il reprochait de lui avoir volé du paka. Son grand frère s'étant joint à lui, les deux hommes s'étaient rendus au domicile de l'individu qui n'y était pas. Ils étaient ensuite passés devant un terrain sur lequel ils avaient vu une voiture similaire à celle appartenant à l'homme qu'ils pourchassaient. Alors qu'ils étaient en train de briser les vitres du véhicule, le propriétaire de ce dernier était sorti de sa maison. Se rendant compte qu'ils avaient fait une erreur, les deux frères avaient promis de repasser le lendemain et régler les réparations de la voiture.



Quelques minutes plus tard, les deux hommes avaient finalement vu l'homme qu'ils recherchaient passer en vélo et l'avaient interpellé. Le grand frère avait commencé à se battre avec lui lorsque son cadet avait sorti une machette et porté deux coups sur la tête de la victime qui avait été atteint au bras et au crâne. Placés en garde à vue, les deux frères ont mis de longues heures avant d'avouer les faits.



90 jours d'ITT



Déjà condamnés pour des violences en réunion en 2019, les deux hommes ont donc été jugés en état de récidive légale jeudi. À la barre, le frère aîné – condamné en 2012 à huit ans de prison aux assises pour un vol à main armée – a expliqué qu'il était venu aider son frère car l'homme auquel il voulait s'en prendre était un “bagarreur” auquel il n'aurait pas pu faire face. Tel que cela avait été attesté par les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, le trentenaire a expliqué qu'il avait fait une clef de bras à son cadet quand il avait réalisé que ce dernier venait de porter deux coups de machette à la victime qui s'était vu prescrire une incapacité totale de travail de 90 jours.



Entendu à son tour, le plus jeune des deux frères a expliqué au tribunal qu'auparavant, il avait été dans le “milieu” des stupéfiants où il officiait en qualité d'homme de main pour des “boss”. Lui aussi connu dans le trafic, l'homme agressé est ensuite venu expliquer qu'il ne voulait pas que ses “frères” aillent en prison. Face à cette bienveillance de façade, le procureur de la République a affirmé lors de ses réquisitions que l'on ne connaîtrait pas “le détail de la transaction qui concerne les parties en présence”. 18 mois de prison ont été requis contre le frère aîné, qui avait “empêché le pire d'arriver” en retenant son petit frère contre lequel trois ans ferme ont été requis. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet concernant le plus jeune des deux frères. Son aîné a quant à lui écopé d'un an ferme.