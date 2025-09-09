

A Mexico, la macabre île des poupées qui a inspiré Tim Burton et Lady Gaga

Xochimilco, Mexique | AFP | lundi 15/09/2025 - Sur l'île des poupées à Mexico, des centaines de ces jouets en plastique, nus ou revêtus de guenilles, sont accrochés aux arbres, leurs yeux de verre ou leurs orbites vides regardant de haut les visiteurs.



Le site macabre en effraie certains, mais il a intrigué Tim Burton, célèbre réalisateur de films gothiques, et la star de la pop Lady Gaga, qui ont utilisé l'île comme toile de fond pour le clip musical qu'ils ont tourné ensemble, "The Dead Dance" ("La danse des morts").



La vidéo de la chanson dance-pop présente Lady Gaga comme une des centaines de poupées de l'île, située au coeur des anciens canaux du quartier de Xochimilco de Mexico, une destination touristique très populaire.



Le site a été créé par Julian Santana en 1950. Il y a suspendu les poupées qu'il collectionnait ou recevait en don pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'à sa mort en 2001.



"Ce mur, c'est là où commence la vidéo", explique Juan Santana, petit-neveu du fondateur, en montrant une vieille cabane où son grand-oncle, agriculteur, se reposait après avoir travaillé la terre. "Si vous regardez, c'est là, la position (de Lady Gaga) semble un peu étrange, mais c'était sur ce mur".



- Filmé en secret -

La production de la vidéo est restée secrète, même pour M. Santana, 38 ans, qui supervise l'île avec ses frères Cristian et Rogelio.



"Nous ne savions même pas qui allait venir (...). En fait, ils ne nous ont pas laissés rester ici", raconte-t-il.



Plus de 60 personnes ont participé au tournage de trois jours, qui a nécessité 18 "trajineras" - des embarcations à fond plat typiques des canaux de Xochimilco, ressemblant à des autels - pour transporter tous les éléments de la production (caméras, micros, tentes, nourriture...). "C'était presque comme si un village avait déménagé ici", selon M. Santana.



Les équipes de Tim Burton et Lady Gaga avaient négocié d'avoir toute l'île et les propriétés voisines à disposition.



Le tournage était protégé par des tentes et des gardes pour éviter toute fuite, même si la musique était parfois assez forte pour être entendue par des curieux.



- Poupées protectrices -



Contrairement à la croyance populaire, Julian Santana n'a pas commencé à rassembler et accrocher ses poupées sur l'île pour faire peur aux gens, mais plutôt aux morts.



Plus précisément, il se croyait hanté par l'esprit d'une jeune femme qui s'était noyée dans les canaux, où son corps avait été retrouvé flottant dans l'eau.



Santana le Vieux prétendait avoir vu l'esprit de la femme le poursuivre, le terrifiant au point qu'il ne voulait plus revenir sur l'île. Durant son calvaire, il a trouvé une poupée en peluche flottant dans l'eau et l'a accrochée à un arbre proche pour la faire sécher.



"Julian a réalisé qu'après avoir accroché la poupée, il n'entendait plus la jeune femme ni ne voyait sa silhouette", assure son petit-neveu. "Il a donc entrepris de collecter plus de poupées, auprès de voisins et de proches".



Cette première poupée se trouve toujours sur le site, au côté des 1.500 autres qu'il a rassemblées durant sa vie - dont la plus précieuse, appelée Agustinita, qui est assise dans une réplique de trajinera.



"Agustinita apparaît dans la vidéo de Lady Gaga", sourit Juan Santana.



- Malédiction? -



Le jour de la sortie de la vidéo de "The Dead Dance", Lady Gaga a annulé son concert prévu à Miami (Floride, sud-est des Etats-Unis), évoquant un soudain problème de cordes vocales.



Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux bourdonnent de commentaires sur une supposée "malédiction des poupées de Xochimilco" - Lady Gaga en touche et en déplace certaines dans le clip.



S'il existe une malédiction, elle a en tout cas épargné la famille Santana : les visiteurs ont afflué sur l'île, notamment des fans mexicains de la chanteuse.



"Cette vidéo m'a rendu curieux, j'ai voulu visiter et en profiter pour enregistrer une petite vidéo" pour TikTok, confie Manuel Montes de Oca, un fan de 28 ans portant un costume ressemblant à Lady Gaga, en effectuant la chorégraphie du clip devant son téléphone portable.

