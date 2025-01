A Mayotte, rentrée des élèves perturbée six semaines après le cyclone

Mamoudzou, France | AFP | lundi 27/01/2025 - Les élèves de Mayotte ont commencé à reprendre le chemin de l'école lundi, une rentrée perturbée par une grève lancée par un syndicat enseignant et dans des conditions dégradées, un mois et demi après les ravages causés par le cyclone Chido.



Prévue le 13 janvier dans l'archipel français de l'océan Indien, la rentrée des 115.000 élèves avait d'abord été décalée au 20, puis au 27, pour faire face aux dégâts causés par Chido, puis par la tempête Dikeledi.



Malgré des appels à un nouveau report, l'académie a maintenu son calendrier, invoquant la nécessité de garder le contact avec les élèves et de ne pas compromettre leurs chances aux examens.



Dès 08H00 (06H00 à Paris), plus d'une centaine d'élèves patientent déjà devant le collège de Labattoir, à Petite-Terre.



Une rentrée réservée aux élèves de 6e avant que les 5e prennent le relais dans l'après-midi, l'établissement étant trop endommagé pour accueillir plus d'un niveau à la fois.



Après six semaines sans cours, Rabouan dit n'avoir "pas trop envie de retourner au collège". "Je n'ai même plus de cahiers. Le cyclone les a emportés", lance-t-elle.



Pour les professeurs, cette première journée sera l'occasion de parler de l'événement. "Nous allons aussi recenser les élèves, savoir de quoi ils ont besoin", souligne Seth Ratandra, professeur d'éducation musicale, pour qui il était "urgent de reprendre les cours".



Pour certains parents d'élèves aussi, la rentrée est un soulagement. "C'était compliqué de les avoir à la maison. Et puis c'est important de reprendre l'école, peu importe les conditions", estime Saïd ali Faiza, mère d'une élève de 4e.



- Rentrée "bâclée" -



Mais tout le monde n'est pas de cet avis: environ un millier d'enseignants selon les syndicats, 600 selon la police, ont manifesté devant le rectorat contre une rentrée qu'ils jugent "bâclée", comme l'indique une banderole accroché sur le bâtiment.



"Les locaux sont trop abîmés, il n'y a plus de clôture, la sécurité ne peut pas être assurée et on n'a pas d'eau potable pour les élèves", énumère Fatima Inoussa Soumaila, directrice d'une école à Iloni (est) restée fermée lundi en raison d'une grève à l'appel du syndicat FSU-SNUipp Mayotte.



"La rentrée dans de nombreux établissements est perturbée par cette grève", assure à l'AFP Anssiffoudine Port Saïd, secrétaire-général adjoint du syndicat à Mayotte.



Selon le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, la grève a eu "très peu d'impact sur les établissements du second degré". Il est encore trop tôt pour établir un bilan sur le premier degré, a-t-il ajouté à l'AFP.



Le ministère de l'Education a promis dimanche soir la livraison progressive "dès la rentrée" de cahiers, stylos, et autres fournitures mais aussi de tables et de chaises.



Dans le premier degré, sur les 221 écoles, 45 ne pouvaient rouvrir lundi "en raison des dommages trop importants", avait-on indiqué de même source. Pour le secondaire, quatre établissements devaient rester fermés, selon le communiqué.



"Tous les autres établissements accueilleront les élèves suivant une organisation adaptée tenant compte des réalités locales", avait assuré le ministère.



- "Immense reconnaissance" -



Sur X, le Premier ministre François Bayrou a remercié le "personnel enseignant de l'île qui oeuvre sans relâche pour les meilleures conditions possibles", disant son "immense reconnaissance à tous".



Avant Chido, le système scolaire de Mayotte, département le plus pauvre de France, où la moitié des habitants a moins de 18 ans et ne parle pas français, était déjà défaillant.



En 2022, un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) décrivait des établissements "saturés" et un bâti "dégradé requérant des travaux de rénovation importants".



"Le manque de locaux a conduit depuis de nombreuses années les communes à instaurer un système de rotation dans les écoles primaires", relevait la CRC, dressant un état des lieux catastrophique, seuls 8.200 élèves du secondaire sur 48.000 pouvant par exemple bénéficier d'un repas chaud le midi.



Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a reconnu samedi que la rentrée aurait lieu "dans des conditions qui seront forcément difficiles". Il est attendu sur place jeudi et vendredi aux côtés de la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne.



Selon les plannings diffusés par le rectorat, collégiens et lycéens seront accueillis un à deux jours pendant la semaine de la rentrée. Des cellules d'écoute psychologique ont été mises en place dans trois collèges, tandis qu'un service d'écoute téléphonique est accessible gratuitement 24 heures sur 24.



Certains parents ont fait le choix de scolariser leur enfant hors de Mayotte. Cela concerne à ce jour près de 1.200 élèves, dont 422 sur l'île de La Réunion, précise le ministère.

