A Here ia Porinetia veut une révision du statut

Tahiti, le 20 mai 2021 - Nicole Sanquer et Nuihau Laurey demandent une révision du statut de la Polynésie, pour réduire le nombre d'élus à l'assemblée mais également fixer leur mandat et ceux des tavana à deux maximums. Ils considèrent que “l’autonomie a atteint ses limites”.



Les représentants Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, du mouvement A Here ia Porinetia, ont invité les médias hier à une conférence de presse. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, tels que la réouverture des frontières, la situation économique du Pays ou encore la révision de notre statut. Nicole Sanquer a rappelé que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu avait été “très ferme” quant à la réouverture de nos frontières, conditionnée à la vaccination de 70% de notre population. “Ce qui a choqué plus d'un, puis le revirement de l'Etat est tombé”, a ironisé l'élue. Elle appelle néanmoins à la “vigilance” et rappelle que, la semaine dernière, un cluster est encore apparu à Moorea. Pour la représentante, le vaccin est “efficace” contre le Covid mais pas totalement contre les variants. L'exemption de quarantaine présente donc un risque.



Nuihau Laurey a été plus incisif contre le ministre des Outre-mer sur la question du nucléaire. L'élu conseille au ministre de relire l'histoire de la Polynésie concernant les essais, même s'il n'était “pas né” à cette époque. “C’est la commission permanente qui a validé l'installation du CEP, alors que pour des décisions aussi importantes c'est l'assemblée plénière qui doit prendre les décisions”. Pour la table ronde prévue en juin prochain, Nicole Sanquer appelle les responsables de l'Etat et du Pays à s'appuyer sur le rapport et les préconisations réalisés par la commission Erom en 2018 pour que “l’on passe à l'action”.