A Hawaï, 91% des plastiques des plages sont enfouis dans le sable

Nice, France | AFP | vendredi 06/06/2025 - Sur les plages de Hawaï, 91% des débris plastiques sont enfouis dans le sable, selon une étude scientifique internationale dévoilée vendredi qui révèle encore un peu plus l'ampleur de la menace pour l'environnement.



De plus, 92% de ces plastiques sont fragiles, probablement en raison de leur exposition prolongée aux éléments et de la pression des mouvements du sable, ce qui les rend plus susceptibles de se fragmenter en microplastiques et de se fondre dans l'écosystème.



Entre 2022 et 2024, des chercheurs de l'Ifremer, de l'université Hawaï Pacific et de l'ONG The Ocean Cleanup ont réalisé tous les trois mois des prélèvements de 1 mètre de profondeur en trois points de trois plages de l'île d'Oahu à Hawaï.



Ils ont choisi ces plages parce qu'elles se trouvent en face du continent de 1,6 million de km2 de déchets dans l'océan Pacifique Nord et que les vents et les vagues y déversent de grandes quantité de plastiques venus souvent de très loin.



Les résultats ont montré que 91% des plastiques prélevés se trouvaient sous la surface, avec des pics de concentration entre 60 et 90 cm de profondeur. Cela rejoint des études similaires menées aux Açores, au Brésil et en Russie.



"Ce qu'on voit à la surface, c'est juste une petite partie", explique Astrid Delorme, chercheuse en chimie à l'Ifremer. "Et surtout, les plages ne sont pas seulement des zones d'accumulation. Les vagues et les mouvements de sable en font aussi des zones de fragmentation et donc des sources de microplastiques".



Il est donc crucial de réduire la production de plastique mais aussi de nettoyer les plages des plastiques apparents, avant qu'ils ne soient enfouis sous le sable et absorbés par les organismes, explique la chercheuse.