À Hao, sport et hommage à Temauri Foster

Hao, le 19 décembre 2022 – La semaine dernière, l'atoll de Hao organisait le challenge Temauri Foster, une compétition durant laquelle les participants s'affrontent dans cinq disciplines sportives. Huit formations se sont disputé les trophées en volleyball, basketball, futsal, pétanque et va'a.



Du 12 au 17 décembre, Hao a accueilli la deuxième édition du challenge sportif Temauri Foster. Une compétition initiée par Vaihau Lequerre avec cette année, cinq disciplines représentées : le traditionnel volleyball, le basket-ball, le va’a, la pétanque et surtout le futsal qui a fait son grand retour, d'autant attendu en cette période de coupe du monde. Huit principales formations se sont disputé les trophées : les Mamasitas, Jeunesse Otepa, Tamariki Munanui, les Marunoa, Hao connection, les Paparaoa, les services civiques et une équipe du RSMA.



Le challenge a débuté lundi soir à la salle omnisports de l’île par une cérémonie d’ouverture avec défilé des équipes et discours officiels dont celui poignant de Steeve Foster, fils aîné de Temauri. Puis sans perdre de temps, la compétition a rapidement démarré : lundi et mardi étaient consacrés aux épreuves de volleyball, mercredi au futsal, jeudi au basketball, vendredi à la pétanque sur la place du village et samedi 17 au va’a et aux finales de sports collectifs. À noter que la chaleur de ce début décembre a contraint les organisateurs à programmer les sports en salle en soirée et les épreuves en plein air plutôt le matin.



La cérémonie de clôture s'est déroulée samedi soir avec remise des coupes. L’atoll était ravi de retrouver le sport et le monde associatif au centre de la vie sociale paumotu, après deux ans de pandémie. “Pour l’année prochaine, nous allons encore améliorer notre challenge en termes d’organisation mais aussi pourquoi pas inviter d’autres îles et atolls à participer”, a déclaré Vaihau Lequerre.

Steeve Foster, fils de Temauri Foster : “Vive le sport” “Dans la vie 'padre', c’est ainsi que je l’appelais, était un père à sa façon, à son image, strict mais surtout c’était un excellent combattant car il aimait les défis. Toutes ces qualités ont fait de lui un homme hors-pair qui a également beaucoup motivé son entourage. Au nom de tous mes frères, nous tenons à remercier la population de Hao pour ce challenge et ce mémorial dédié à notre père Temauri Foster qui a toujours prôné le respect, le fair-play et le plaisir de faire du sport. Vive le sport.”

Hommage à l'ancien tāvana Temauri Foster Cette compétition sportive porte le nom de Temauri Foster, disparu en août 2021. Il a été tāvana de Hao durant trois mandats de 1990 à 2008, il a également été représentant à l’assemblée de Polynésie française, plusieurs fois ministre et vice-président du gouvernement de Gaston Tong Sang. L’homme n’a jamais cessé d'œuvrer avec conviction pour la jeunesse. Sportif accompli, Temauri Foster s’est distingué dans le windsurf, le tennis ou encore le taekwondo, discipline dans laquelle il a été le premier Polynésien à remporter le titre de champion de France en 1980. L'atoll où il a initié de grands travaux comme les digues de protection du littoral, le quai du village, le bétonnage de route, l’éclairage public ou encore l’accès à l’eau potable porte encore son empreinte. C'est aussi lui qui avait à l’époque la lourde tâche de gérer l’après CEP, il avait laissé en 2008 un atoll de Hao en pleine expansion.

Résultats du challenge Temauri Foster : Volley-ball masculin :

1er RSMA,

2e Mamasitas,

3e Paparaoa,



Volley-ball féminin :

1er AS Tamariki Munanui

2e RSMA,

3e Jeunesse Otepa



Futsal :

1er Marunoa,

2e Hao Connection

3e AS Tamariki Munanui



Basket-ball Féminin :

1er Mamasitas

2e Team Zero

3e Jeunesse Otepa



Basket-ball masculin :

1er RSMA

2e AS Tamariki Munanui

3e Hao Connection





Pétanque triplette :

1er Mamasitas

2e Paparaoa

3e Mamasitas



Pétanque tir de précision :

1er Paparaoa

2e RSMA

3e RSMA





Va’a V1 masculin :

1er Tokoroa

2e Ami

3e Tetuanui





Va’a V6 mixte :

1er Team Foster

2e RSMA

3e Mamasitas













Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 19 Décembre 2022 à 17:17 | Lu 141 fois