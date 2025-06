A Fos-sur-Mer, les dockers CGT bloquent trois conteneurs de composants militaires en partance pour Israël

Marseille, France | AFP | jeudi 05/06/2025 - Après avoir refusé mercredi de charger sur un navire à destination d'Israël un conteneur rempli de composants militaires, les dockers CGT du port de Marseille-Fos en ont bloqué deux autres jeudi, destinés au même navire, expliquant ne pas vouloir "être complices de massacres".



"Aujourd'hui (...), c'est avec écoeurement que nous avons découvert deux autres conteneurs qui devaient embarquer sur le Contship Era. Il s'agit, d'après nos informations, de tubes de canons fabriqués par la société Aubert et Duval à Firminy" (Loire), a alerté jeudi le syndicat CGT des dockers et personnels portuaires du Golfe de Fos (Bouches-du-Rhône) dans un communiqué.



Mercredi, les dockers de Marseille-Fos avaient déjà refusé de charger à bord de ce même navire, en partance pour Haïfa en Israël, des pièces pour fusils mitrailleurs fabriquées par l'entreprise marseillaise Eurolinks, afin de ne pas "participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien".



"Le port de Fos (...) ne doit pas servir à expédier des munitions ou des armes pour n'importe quelle guerre que ce soit. Les travailleurs du port de Fos ne veulent pas être complices de massacres, de pertes de vies humaines", écrit le syndicat ce jeudi.



Une action à laquelle la Fédération CGT des services publics a apporté son "total soutien", annonçant que "les dockers italiens du port de Gênes ont décidé de prendre le relais des dockers français".



Sur sa page Facebook, un groupe de dockers génois, "convaincus que la lutte contre le trafic d'armes dans les ports passe par l'action", a en effet annoncé qu'il bloquerait l'activité du port italien vendredi à 15h00.



A Marseille jeudi soir, une manifestation en soutien des dockers a réuni une centaine de personnes.



Selon la CGT, le conteneur bloqué mercredi contenait 19 palettes de maillons, ces petites pièces métalliques permettant aux fusils mitrailleurs de tirer en rafale. L'exportation de ces maillons avait été évoquée dès mars 2024 par Disclose et Marsactu, selon qui ils seraient "susceptibles d'être utilisés contre des civils dans la bande de Gaza".



- Des armes réexportées ? -



Réagissant à ces affirmations, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu avait affirmé à l'époque que ces pièces pouvaient seulement être "réexportées" par Israël. Le ministère des Armées a confirmé jeudi que leur licence prévoit effectivement qu'elles soient réexportées en totalité vers la France et d'autres pays partenaires.



Pour les tubes de canons de la société Aubert et Duval, il s'agit, selon une source proche du dossier, "d’une licence de réexportation vers des pays européens".



"Aubert & Duval vend des tubes en acier à Elbit Systems qui les transforme. La licence d'exportation de matériel de guerre accordée par l'Etat français à Aubert & Duval prévoit explicitement que le produit final (...) soit réexporté à des forces armées qui ne sont pas celles d'Israël. Aubert & Duval ne vend donc aucun matériel militaire destiné aux forces armées israéliennes", a réagi l'entreprise auprès de l'AFP.



Contacté par l'AFP, Eurolinks n'a pas donné suite.



Soutenant le mouvement des dockers marseillais, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé jeudi le gouvernement à "bloquer immédiatement toute livraison d'armes en direction de l'Etat d'Israël".



"Si la France continue à autoriser la livraison de matériel de guerre à Israël, elle alimente ce génocide", a également réagi dans un communiqué Anne Savinel-Barras, présidente d’Amnesty International France.



Le blocage du premier conteneur mercredi avait été salué par plusieurs responsables politiques de gauche, notamment le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, pour qui "l'humanisme n'est pas à vendre", ou encore le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a réclamé un "embargo maintenant sur les armes du génocide".



Après l'attaque contre Israël menée par le mouvement islamiste armé du Hamas le 7 octobre 2023, qui a fait 1.218 morts côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles, l'armée israélienne a mené en représailles une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza.



Celle-ci a fait plus de 54.607 morts, en majorité des civils, selon les dernières données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.