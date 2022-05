A Bercy, une feuille de route entre protection et maîtrise "acharnée" du budget

Paris, France | AFP | samedi 21/05/2022 - Protéger "contre l'inflation" tout en maîtrisant la dépense publique: les ministres de l'Economie et des Comptes publics ont détaillé samedi leur feuille de route et lancé un appel aux entreprises pour doper le pouvoir d'achat.



"Notre priorité avec (la Première ministre) Elisabeth Borne sera la protection des Français contre l’inflation", a déclaré Bruno Le Maire (Economie, Finances, Souveraineté industrielle et numérique), promu numéro 2 du gouvernement et doté d'un portefeuille élargi après un premier quinquennat déjà passé à Bercy.



"Dès demain (dimanche, NDLR) nous allons donc nous atteler (...) à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d’achat" - en réalité un budget rectificatif qui devrait être présenté après les élections législatives des 12 et 19 juin.



Alors que le taux d'inflation a approché les 5% sur un an en avril, M. Le Maire a dit qu'il "recevrait dès lundi les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils peuvent aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix".



Répartir la "charge"



Parmi les invités à cette réunion prévue lundi après-midi figureront selon Bercy les principales organisations patronales interprofessionnelles (Medef, CPME) et sectorielles (Fédération du commerce et de la distribution, Fédération française du bâtiment).



Du côté des syndicats, le secrétaire général de Force ouvrière Yves Veyrier a appelé le gouvernement à "passer des paroles aux actes" en matière de pouvoir d'achat, samedi sur la radio Franceinfo.



"Le discours qui met l'accent sur la rémunération du travail et les salaires va dans le bon sens, mais ça fait deux ans qu'on l'entend", selon le patron de FO. Désormais "il faut agir sur les salaires, continuer à bloquer les prix des biens courants comme l’énergie ou l’alimentation".



Pour relever le "défi" de l'inflation, "tout ne doit pas reposer sur l’Etat, il faut que la charge (des dépenses, NDLR) soit équitablement répartie", a souligné Bruno Le Maire.



Un appel du pied lancé aux entreprises pour qu'elles aussi contribuent à stimuler le pouvoir d'achat, par exemple via la prime dite "Macron" (dont le président a promis de tripler le plafond), des hausses de salaires ou des "engagements de filière" (accords de branche).



Après avoir dépensé 26 milliards d'euros pour contrer la flambée des prix liée notamment à la guerre en Ukraine, l'Etat s'apprête à débourser plusieurs milliards supplémentaires: augmentation générale des fonctionnaires, revalorisation des retraites et des minima sociaux, chèque alimentaire ou baisse des cotisations des indépendants sont ainsi annoncés.



D'où l'appel de Bercy aux entreprises, alors que le déficit public atteignait 6,5% du Produit intérieur brut fin 2021 et la dette 112,9% du PIB.



Nouveau ministre des Comptes publics, Gabriel Attal s'est d'ailleurs engagé à être "un artisan acharné de la tenue de nos comptes publics".



Ministère de la "promesse tenue"



"Nous devons tenir la voie du désendettement", a insisté l'ancien porte-parole du gouvernement.



Le président Emmanuel Macron s'est fixé l'objectif ambitieux de ramener d'ici 2027 le déficit public à 3% du PIB, le plafond théoriquement fixé par les règles européennes, en cours de renégociation.



Partenaire clé de la France sur les questions européennes et défenseur assumé de la rigueur budgétaire, le ministre allemand des Finances Christian Lindner a d'ailleurs félicité samedi sur Twitter son "cher collègue Bruno Le Maire" pour sa reconduction, avant de l'inviter à "continuer" une "coopération étroite, constructive et en confiance".



Pour rétablir les finances publiques, l'exécutif français mise sur la croissance et l'objectif de plein emploi, un pari risqué au vu des dernières projections de l'Insee.



L'Institut national de la statistique s'attend ainsi à une croissance "modeste" de 0,25% du PIB au deuxième trimestre et la Banque de France à une progression de 0,2% (après une croissance nulle au premier trimestre).



"Le ministère des Comptes publics, c’est celui de la promesse tenue", malgré le "contexte difficile", a pourtant fait valoir Gabriel Attal, qui a également insisté sur ses ambitions en matière de pouvoir d'achat et de lutte contre les fraudes.

