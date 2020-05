A 5 ans, il prend le volant pour aller s'acheter une Lamborghini en Californie

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 05/05/2020 - Un enfant de cinq ans a été arrêté sur une autoroute de l'ouest des Etats-Unis alors qu'il avait pris le volant du véhicule familial pour aller s'acheter une Lamborghini en Californie, à des milliers de kilomètres de là.



D'après la police routière de l'Utah qui a stoppé le garçon lundi, il était parti de chez lui après s'être disputé avec sa mère qui refusait de lui payer la coûteuse voiture de sport italienne de ses rêves.



"Il a décidé de prendre lui-même la voiture et de se rendre en Californie pour se l'acheter", a dit la police sur Twitter. "Il risquait d'être un peu court niveau prix d'achat, car il n'avait que trois dollars dans son portefeuille", ont ajouté les policiers.



Une vidéo diffusée par la police montre le SUV conduit par l'enfant sinuer en travers des voies de l'autoroute au milieu des autres voitures et camions qui le dépasse.



Le véhicule se range ensuite sur le côté gauche de la route lorsque l'agent Rick Morgan a actionné sa sirène de police.



"Lorsque l'agent Morgan s'est approché à pied de la portière du conducteur, il a trouvé étrange de ne pas pouvoir apercevoir la tête du chauffeur depuis l'arrière", a souligné mardi la police routière de l'Utah dans un communiqué.



Le garçon, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a réussi à conduire environ trois à quatre kilomètres avant d'être stoppé et n'a heureusement pas provoqué d'accident.



"La famille a affirmé que le garçon était sous la garde d'un aîné ce matin-là; ce dernier s'est endormi et le garçon a pris les clefs du SUV suspendues à un crochet dans la maison", a expliqué la police.