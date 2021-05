94 millions Made in Fenua

Tahiti, le 12 mai 2021 – La remise des prix du Made in Fenua a eu lieu mercredi matin à la CCISM. Quatre exposants ont été récompensés lors de cette édition qui a attiré 12 000 visiteurs sur quatre jours et qui a généré 94 millions de Fcfp de chiffre d’affaires.



Parmi les 100 exposants du Made in Fenua organisé du 29 avril au 2 mai dernier, 21 avaient choisi de participer au concours des "meilleurs produits" qui récompensait quatre créations exposées lors du salon. Esthétique, originalité, matière locales utilisées, utilité, innovation, rapport qualité-prix ou encore potentiel d’industrialisation, les critères de notations étaient nombreux.



La remise des différents prix a eu lieu mercredi matin dans le hall de la CCISM. Et c’est Tehotu Tanata de Aute Tahiti qui a reçu le trophée Fenua d’or. "C’est la première fois que l’on participe à un salon et on a été agréablement surpris du réel engouement du public. Maintenant on veut décliner l’hibiscus sous toutes ses formes : en produits agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. On compte commercialiser les premières boissons au mois de septembre et, en parallèle, on va lancer des recherches sur les différences espèces d’hibiscus. C’est une nouvelle filière que l’on va créer autour de cette plante."



Le Fenua d’argent revient à Linnea Rocher de Miel de Linnea pour son miel d’or au curcuma alors que c’est Manu Maunier de Heïva Cosmétiques Made in Tahiti qui décroche le Fenua de bronze pour son huile vierge de tamanu. Enfin, c’est Grace Jaudon de Hinarii Fashion Tahiti qui a reçu le "prix coup de cœur du jury" pour sa cravate en macramé. "Je veux montrer aux jeunes qu’il est possible de se lancer malgré la crise. L’année dernière, j’ai démissionné de mon poste en CDI et j’ai pris un risque. Si vous avez des idées, n’ayez pas peur de vous lancer."



Pour Clet Wong, le vice-président de la CCISM, "cette édition est un véritable succès avec 94 millions de chiffre d’affaires. Malgré les inconvénients que nous avons rencontrés cette année, nous avons accueillis 12 00 visiteurs. Encore une fois, merci aux polynésiens qui sont venus en masse pour soutenir nos jeunes entreprises."