922 plants de paka saisis à Maupiti

Tahiti, le 27 octobre 2020 - La gendarmerie annonce la saisie de 922 plants de cannabis sur les motus de Maupiti, du 19 au 22 octobre derniers.



Dans le cadre de missions portant sur la lutte contre les stupéfiants, les gendarmes de la brigade de Bora Bora, épaulés par trois militaires de la Brigade territoriale des Tuamotu-centre (BTTC) ont démantelé plusieurs plantations de cannabis dissimulées chez des particuliers et sur les motus de Maupiti. Au Total, ces différentes saisies totalisent 922 plants de cannabis.



Quatre mis en cause pour ces plantations ont reconnu les faits reprochés et seront prochainement convoqués devant le tribunal. Tous les stupéfiants saisis ont été détruits par incinération.