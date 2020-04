90 visières pour la présidence et les ministères

Tahiti, le 21 avril 2020 - L’association Handi Pro Mécanique et Nouvelles Technologies (HPMNT) a remis 90 visières à la présidence et aux différents ministères du Pays. Un élan de solidarité cher à l’association.



Il y a deux semaines, l’association Handi Pro Mécanique et Nouvelles Technologies (HPMNT) avait annoncé qu’elle se lançait dans la fabrication de visières pour les agents de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE). Ce mardi, le président de l’association, Alain Barrere, a annoncé par voie de communiqué que 90 visières avaient été remises aux services de la présidence et aux agents des ministères. Une distribution effectuée par la déléguée interministérielle du handicap de Polynésie française, Sylvia Beteil.



De manière générale, cette action s’inscrit dans un “élan de solidarité pour l’ensemble des partenaires” de l’association. D’ailleurs, des distributions de visières avaient d’ores et déjà été entreprises auprès de différents acteurs de la société civile, tels que l’association Taatira Huma Mero, le service de la jeunesse de Arue, le centre de rééducation fonctionnelle de Polynésie française Te Tiare, ou encore des associations de quartiers.