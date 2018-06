87 millions de subvention pour les maisons familiales rurales en 2018

PAPEETE, 20 juin 2018 - Le Conseil des ministres a décidé d’octroyer mercredi au Comité polynésien des maisons familiales rurales une subvention d’un montant de 87 millions Fcfp en 2018 pour ses dépenses de fonctionnement.



Le Comité polynésien des maisons familiales rurales (CPMFR), est l'entité qui fédère les huit maisons familiales rurales (MFR) de Polynésie française. Il est chargé de leur suivi administratif, financier et pédagogique. Il a notamment pour objet de favoriser une approche globale des questions relatives aux formations dispensées dans les classes de 4e, 3e, CAPA, selon un rythme approprié par alternance.



Constituées en association, les MFR sont composées de huit structures de formations réparties sur l’ensemble de la Polynésie française, à savoir, quatre structures sur Tahiti et quatre établissements dans les archipels à Huahine, Tahaa, Hao et Rurutu. Elles préparent les élèves au diplôme national du brevet (DNB) et au Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP). Entre 2014 et 2016, la population scolaire des MFR s’est élevée en moyenne à 467 élèves.



Le CPMFR bénéficie, depuis sa création, du soutien du Pays au travers d’une subvention de fonctionnement qui lui permet de couvrir ses charges ainsi que celles relatives aux frais de transport et d’hébergement des élèves orientés en MFR.