825 plants de cannabis découverts à Taiarapu Est

TAIARAPU EST, le 17 octobre 2019 - Une plantation indoor de 825 plants de cannabis a été découverte par les gendarmes mercredi à la Presqu'île. Le propriétaire, un homme de 32 ans, sera convoqué prochainement devant la justice.



Les gendarmes de Taravao, en partenariat avec la brigade cynophile de Faa’a et les gendarmes mobiles de Papara ont découvert, mercredi, une culture indoor de 825 plants de cannabis à la Presqu’île.



Durant la perquisition, les militaires ont mis également la main sur 1,6 kg de cannabis séché et conditionné, soit 2 500 sticks pour une valeur de 2,5 millions de Fcfp à la revente.



Les plants et les sticks ont été détruits par incinération et le matériel de culture indoor a été saisi.



Le propriétaire des lieux a été placé en garde à vue, il sera convoqué prochainement devant la justice.