8 mois ferme pour un vol avec violence

Tahiti, le 9 mai 2022 –Un homme de 27 ans a été condamné lundi en comparution immédiate pour un vol avec violence à 12 mois de prison dont quatre avec sursis. Le 7 janvier dernier à Tiarei, le prévenu avait frappé un scootériste et lui avait volé sa sacoche. La victime, un homme de 33 ans, était décédée quelques heures plus tard dans un accident de la route.



Le tribunal correctionnel a jugé, lundi, un homme de 27 ans qui était poursuivi pour un vol avec violence commis le 7 janvier dernier à Tiarei. Or, et tel que l'a précisé la présidente du tribunal, les faits avaient été révélés après la survenue d'un accident de la route.



Le 8 janvier, le corps sans vie d'un homme de 33 ans, porteur d'un casque – alors qu'il n'y avait aucun deux-roues à ses côtés– avait en effet été retrouvé dans un caniveau à Tiarei. La gendarmerie avait alors lancé un appel à témoin pour déterminer les circonstances dans lesquelles le drame avait eu lieu. Grâce au témoignage d'une femme, les enquêteurs avaient établi que quelques heures avant de mourir, le scootériste avait été agressé par un homme qui lui avait volé sa sacoche et qui avait tenté de lui voler son deux-roues. C'est donc l'auteur de ce vol avec violence, qui avait été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, qui a été jugé lundi en comparution immédiate.



A la barre, ce carreleur et père de deux enfants, a reconnu qu'il avait frappé le scootériste en assurant que ce dernier avait voulu s'en prendre à des jeunes de son quartier le soir des faits. Après avoir rappelé qu'aucun élément de l'enquête n'avait permis d'affirmer que telles étaient les intentions de la victime, la présidente du tribunal a tenu à ce que les choses soient “clarifiées” en expliquant que l'autopsie pratiquée sur le corps du scootériste après son accident avaient formellement exclu un quelconque lien entre les violences commises par le prévenu et les causes du décès. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le carreleur à 12 mois de prison dont quatre avec sursis.