8 mois ferme pour des coups de feu en l'air avec un revolver

La cour s'est ensuite penchée sur la manière dont G.T avait obtenu le revolver et ses munitions. Ce dernier est resté très flou dans ses explications : "Il y avait un homme qui était passé une nuit dans le quartier où j'habite pour dealer je ne sais quoi. Et puis j'ai vu qu'il avait un revolver. Pendant qu'il discutait avec quelqu'un,je me suis rapproché de lui et je lui ai asséné un coup de poing qui l'a mis K.O."



G.T affirme alors détenir l'arme depuis juillet dernier, et qu'il n'en s'était jamais servi avant les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs,le casier judiciaire de G.T fait état de six condamnations pour des faits notamment de rébellion à l'encontre de gendarmes. "Vous semblez être quelqu'un de plutôt impulsif et qui a du mal avec l'autorité",remarque le président du tribunal.



"Il faut mettre un coup d'arrêt à ce type de délinquance",a insisté la procureure lors de son réquisitoire,avant d'ajouter, "le prévenu était fortement alcoolisé et on aurait pu avoir une situation dramatique. Il n'est pas acceptable de voir ces actes se répéter." Puis de requérir 12 mois de prison dont 8 mois ferme.



De son côté,l'avocate de G.T, sans excuser l'attitude de son client, a attiré l'attention des magistrats sur le fait qu'à "aucun moment il n'a voulu menacer quelqu'un avec son arme. Quand il pointe son arme vers ces personnes,elle n'est pas chargée. Il voulait seulement épater la galerie avec son revolver.Ce n'est aucun cas un gangster."



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions de la procureure en condamnant G.T à un an de prison dont quatre mois avec sursis. Il aura également l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.