8, 7 kilos de paka saisis à l’aéroport de Moorea

Un individu de 39 ans était également jugé devant le tribunal correctionnel ce jeudi pour des faits de trafic de paka. L’homme se trouvait à bord du vol VT267 en provenance de Huahine le 12 juin dernier. Interpellé en possession de 80 boites contenant 554 grammes de paka, il a été condamné à six mois de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt.



Tel que l’a indiqué le président du tribunal en début d’audience, le vol VT267 était « un vol maudit » pour les trafiquants. Avant de statuer sur le dossier évoqué ci-dessus, les magistrats ont dû juger le cas d’un individu interpellé mardi dernier à Moorea alors qu’il arrivait de Huahine en possession 554 grammes de paka. Les douanes avaient été alertés par le comportement du prévenu qui marchait à vive allure.



Placé en garde à vue à Papeete, l’homme avait indiqué aux enquêteurs qu’il avait planté des pieds dans le jardin de sa mère à Huahine. Grand consommateur de paka, il comptait revendre la drogue sur l’île sœur afin d’arrondir ses fins de mois mais également en prévision de « son anniversaire » qui aura lieu le 27 juin prochain. Ancien stewart chez ATN, l’homme avait été mis à la porte en raison de son implication dans un trafic d’ice qui n’a pas encore été jugé. Pour ces faits, il est actuellement sous contrôle judiciaire.



A la barre du tribunal ce jeudi, l’homme, père d’un enfant, a de nouveau reconnu les faits, expliquant qu’il ne savait pas vraiment à qui il comptait revendre la drogue sur Moorea.



Evoquant « l’appât du gain » , le procureur de la République a requis 9 mois de prison ferme : « nous sommes face à un trafic de pure opportunité et à une absence totale d’intégration des interdits. Quand on est sous contrôle judiciaire, on se tient à carreaux ! Au regard de la réitération, les faits sont loin d’être anodins. Je rappelle que le paka gangrène le territoire et s’attaque aux individus les plus fragilisés, c’est une véritable problématique que l’on a du mal à endiguer. »



Pour la défense du prévenu, son conseil est revenu sur le passif de son client : « il a parfaitement respecté les conditions de son contrôle judiciaire pendant trois ans. Il a réussi à gérer son addiction à l’ice alors que l’on connaît la force de la dépendance à ce produit, et à quitter ce milieu. Il travaille et subvient aux besoins de son enfant. Les faits sont d’une gravité toute relative. »



L’individu a finalement été condamné à 6 mois de prison ferme. Le tribunal a ordonné son maintien en détention.