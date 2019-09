760 millions pour un nouvel atelier de mareyage à Fare Ute

L’atelier aura une capacité d’environ 2 000 tonnes de poissons traités à l’année (sur une production locale de 6 000 tonnes à l’année) et pourra désengorger le port de pêche qui sature lors des pics de production saisonniers.



"Avec la reprise du secteur de la pêche, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est avoir un développement sur le long terme", précise Vatea Moarii, directeur financier de Ocean Products Tahiti. "On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et notre volonté est d'accompagner cette croissance du secteur."



La consommation énergétique a également été étudiée avec l’intégration d’une surface importante de panneaux solaires visant à alimenter en énergie les chambres froides et les zones de travail sous température contrôlée. De plus, une partie du bâtiment sera climatisée par un système innovant de récupération du froid produit dans les chambres froides. Il est également prévu la création de 10 à 15 emplois directs supplémentaires, dès la première année d’exploitation.



À noter que les produits de la pêche représentent 10% des exportations de produits locaux et sont envoyés principalement sur les marchés nord-américains. En 2017, ils ont rapporté 1,3 milliard de Fcfp au Pays.