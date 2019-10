76 millions Fcfp de subventions pour TNTV

Papeete, le 30 octobre 2019 - Deux subventions d’investissement, pour un montant total de 76 millions Fcfp, ont été accordées à Tahiti Nui Télévision afin de procéder à des travaux d’aménagement des locaux utilisés et d'acquérir de nouveaux matériels.



La SEML Tahiti Nui Télévision (TNTV) s'est vu attribuer deux subventions d’investissement, pour un montant total de 76 millions Fcfp, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre. Un plan de continuité d’activité et un audit de l’infrastructure ont été diligentés par le conseil d’administration en vue d’apporter une politique d’investissement conforme aux ambitions et à la position occupée par la chaîne du Pays au sein du paysage audiovisuel polynésien.



Ainsi, une migration technique a été mise en œuvre dès 2017, étalée sur trois ans. Les choix opérés sont d’autant plus importants qu’ils permettent à la chaîne du Pays de s’orienter vers une diffusion de ses programmes en Haute Définition sur l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT.



Le montant de ces investissements s’élève à 62 236 908 Fcfp, pour une prise en charge par le Pays à hauteur de 60 millions Fcfp.