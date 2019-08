70 millions de Fcfp pour le transport des étudiants sur Tahiti et Raiatea

PAPEETE, le 7 août 2019 - Afin d'aider les familles, le gouvernement a décidé d'apporter son aide dans le transport des étudiants sur Tahiti et Raiatea. Un dispositif spécial est mis en place pour faciliter le transport de nos étudiants et un contrôle d'assiduité sera aussi instauré.



Le transport des étudiants représente une dépense non négligeable sur le budget des familles. Du coup, le Pays a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice :



« Sur l’île de Tahiti, les titres de transports prendront la forme d’un abonnement leur permettant de se déplacer sans condition de distance, ni de quantité de trajet, sur toute l’année et sur l’intégralité de la semaine y compris week-end sous réserve d’un transport assuré notamment les dimanches et jours fériés. Les charges des cartes seront effectuées en deux temps pour tenir compte du contrôle d’assiduité des étudiants qui pourrait être effectué au mois de janvier pour la continuité de leur prise en charge du transport par le Pays.



Pour les résidents de Moorea, ils utiliseront les horaires des navires en tenant compte de leur emplois du temps et ceux fixés ci-dessus. Pour les résidents de Raiatea et Tahaa, les horaires de prise en charge de leur transport seront ceux fixés par les rotations des navires et des transporteurs, étant entendu qu’ils disposent des mêmes horaires que ceux du transport scolaire, leur enseignement étant dispensé au lycée d’Uturoa. »



Cette opération représente un coût de 70 millions Fcfp pour le gouvernement.