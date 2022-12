70 jeunes tissent des liens au Fare Natura de Moorea

Moorea, le 7 décembre 2022 - Près de 70 jeunes volontaires en service civique issus du Fare Natura, de l'association Hotuarea Nui et de la Fondation agir contre l’exclusion (Face) se sont rassemblés lundi et mardi pour différentes activités environnementales et culturelles organisées à Opunohu. Outre la participation à ces actions, le but de ce programme était notamment de créer des échanges entre les jeunes et les encadrants de ces trois structures.





Un projet d’échange, financé par le haut-commissariat, entre les volontaires en service civique du Fare Natura, de la Fondation agir contre l’exclusion (Face) ainsi que de l’association Hotuarea Nui a eu lieu lundi et mardi à l’écomusée de Opunohu. Ainsi, ils étaient près de 70 jeunes, dont une cinquantaine issus des quartiers prioritaires de Tahiti, réunis durant les deux journées pour participer ensemble à différentes activités environnementales. Parmi elles, le nettoyage de la plage de Opunohu ou la restauration de la forêt située derrière le Fare Natura. Ils ont également participé à des activités culturelles telles que l’initiation à la sculpture marquisienne, la fabrication de tapa ou la plantation de taro. D'autre part, des moments d’échanges durant lesquels les volontaires en service civique ont pu discuter de leurs missions respectives et de leur expérience au sein de leur structure ont aussi été organisés.



“C’est important de créer des liens entre ces jeunes parce qu’ils viennent tous des quartiers prioritaires et ne voient finalement pas autre chose que ce qu’ils trouvent dans leur structure. Sur les 55 jeunes de Tahiti, la moitié n’est jamais venue à Moorea. C’est aussi l’opportunité pour eux d’échanger avec d’autres jeunes qui font des missions différentes. Cela permet, de par les différents témoignages, de leur donner des perspectives”, explique Olivier Pôté, directeur du Fare Natura. Il ajoute “qu’il s'agissait aussi de créer des liens entre les structures. On travaille déjà beaucoup avec Face et Hotuarea Nui, mais l’idée est que les tuteurs de ces volontaires en service civique puissent se rencontrer et avoir des échanges sur par exemple la façon dont ils encadrent les jeunes ou la façon dont les projets sont montés.”

Les associations semblent tirer un bilan très positif de leur séjour au Fare Natura comme en témoigne Naomi Tapi, membre de l’association Hotuarea Nui : “Notre sortie à Moorea a été très fructueuse. Le point positif a été particulièrement l’unité vécue entre ces jeunes durant les travaux et les activités. Il y avait de la fatigue, mais on a atteint notre but. La plupart des jeunes des trois structures ne se connaissaient pas non plus auparavant. Cette sortie nous permet aussi d’avoir des idées de projet dans notre association. On pense par exemple à lancer des ateliers de fabrication de tapa en faisant appel aux personnes qui s’y connaissent.”

Inauguration de trois expos temporaires

Celle de Tama no te Tairoto présentera la ponte des coraux Porites rus, Sop Manu exposera sur les oiseaux marins de Polynésie et enfin l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) reviendra sur le concours de photos Millimages. À l'occasion de l'inauguration qui aura lieu samedi, l'artiste graffeur Pierre Matahi réalisera une grande fresque représentant les récifs coralliens et la langue polynésienne sur l'un des murs du Fare Natura.



Inauguration samedi 10 décembre à 17h30

50 places sont disponibles pour le public souhaitant se joindre à l’événement.

Entrée : 1 000 Fcfp

[email protected]

