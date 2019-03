69% des habitants du fenua disent comprendre parler, lire ou écrire une langue polynésienne

De manière globale, la population de la Polynésie française a augmenté de 2.85 % entre 2012 et 2017, passant ainsi de 268 270 à 275 918 habitants. Les données de l'ISPF permettent de voir quelle commune a perdu le plus d’habitants ou au contraire qui en a gagné le plus.



Sans surprise ce sont les îles du Vent qui ont vu leur population augmenter le plus avec une hausse de 3.21 % devant les les îles Sous-le-Vent (+2.23%), les îles Australes (+1.84%), les Tuamotu-Gambier (+1.30%) et les Marquises (+0.89%).

Commune par commune, ce sont dans les Tuamotu qu'on constate les baisses les plus importantes de population avec Napuka qui a perdu 20.89 % de sa population en passant de 359 à 284 et de Nukutavake qui a perdu 16.19 % en passant de 352 à 295 de sa population entre 2012 et 2017.



Dans l'agglomération urbaine de Tahiti, Arue est la commune qui a vu sa population le plus croître avec une hausse de 7.4 %. La commune, dirigée par Philip Schyle, est ainsi passée de 9537 à 10 243 habitants. A l'opposé, la commune de Faa'a a vu sa population reculer de 0.61 %. La commune, menée par Oscar Temaru, comptait 29 506 habitants en 2017 contre 29 687 habitants en 2012