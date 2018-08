67 enfants de Pirae ont reçu leurs cartables

PIRAE, le 9 août 2018 - L'opération cartables à Pirae s'est tenue mercredi matin, dans les locaux de la mairie, en présence du maire, Edouard Fritch. Cette année, les plus méritants ont été sélectionnés pour recevoir leurs outils de travail afin de bien préparer la nouvelle année scolaire qui arrive.



Ces 67 enfants sont issus des quartiers prioritaires de la ville de Pirae, et ils sont les plus méritants à avoir été choisis pour cette nouvelle opération cartables.



Cette aide, octroyée par le conseil municipal, vient encourager la motivation des élèves les plus méritants de la commune tout en contribuant à soulager financièrement les familles dans le besoin.



C’est ainsi le comportement modèle et les efforts fournis par les bénéficiaires qui sont félicités par la commune.



L’an dernier, ils étaient 40 élèves des quartiers prioritaires inscrits dans les quatre écoles primaires publiques de Pirae à avoir reçu un cartable et les fournitures inscrites sur la liste du matériel nécessaire pour une rentrée au collège (hors calculatrice, dictionnaire et Bescherelle qui restent à la charge des familles). Les élèves les plus méritants, suivis et repérés par les directeurs d’écoles sont proposés à la commission municipale de l’éducation pour recevoir ce petit coup de pouce avant la rentrée des classes.



Pour cette nouvelle année le budget de l’opération s’élève à près de 400 000 francs, pris en charge par la mairie et représentant une enveloppe de 6 375 francs par élève.



À noter également la contribution de l’AS pétanque " les amis du terrain Hart ", qui a participé à la dotation de sept jeunes enfants du "Pū o Te hau" scolarisés au collège, représentant une enveloppe de 47 530 cfp. L’association sportive installée sur le terrain de pétanque face à la cité scolaire de Taaone était représentée par son président, Ignace PIOKOE, qui tient chaque année à contribuer aux œuvres sociales communales, opérées en faveur de la lutte contre l’échec scolaire.