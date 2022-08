620 véhicules contrôlés samedi soir à Tahiti

Tahiti, le 28 août 2022 – Nouvelle opération coup-de-poing de la gendarmerie samedi soir à Faa'a, Punaauia et Arue. Pas moins de 620 véhicules ont été contrôlés pour 78 infractions relevées.



Une nouvelle opération “coup-de-poing” sur les routes polynésiennes a été organisée samedi soir par le commandement de la Gendarmerie nationale pour la Polynésie française sur les communes de Faa’a, de Punaauia et de Arue, à Tahiti. Depuis le début de l’année, 19 personnes ont trouvé la mort sur les routes polynésiennes, dont 14 circulaient en deux-roues. Les contrôles routiers ont donc porté principalement sur les scooters et cyclomoteurs, les infractions à la vitesse, l’alcoolémie, les stupéfiants ainsi que sur la vérification du port d’un casque aux normes, sur les deux-roues.



Lors de cette opération, 37 gendarmes ont été mobilisés et 620 véhicules ont été contrôlés. Au total, 78 infractions ont été relevées parmi lesquelles 13 conduites sous l’emprise de l’alcool et 14 défauts d’assurance… Si les opérations de contrôles sur les routes ont été intensifiées ces dernières semaines et notamment pendant la période de vacances scolaires, les autorités disent constater que les infractions relevées depuis le début de l’année restent élevées et concernent principalement les comportements liés à l’alcool, aux stupéfiants, à la vitesse ou à l’absence des équipements de sécurité obligatoires.