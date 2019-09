57 Marquisiens obtiennent la licence multi-transports

PAPEETE, le 20 septembre 2019 - Une session d’examen pour les licences multi-transports a été organisée, mercredi et jeudi à Nuku Hiva, dans l’archipel des Marquises.



Les licences multi-transports doivent permettre aux habitants des îles de faire du transport de biens et de personnes avec un seul et même véhicule. L’île de Nuku Hiva compte désormais 57 nouveaux titulaires de cette attestation de qualification professionnelle, après la session d'examen organisée sur place mercredi et jeudi derniers.



Un jury composé d’un représentant de l’Académie marquisienne, d’un représentant de la brigade de la gendarmerie nationale de Nuku Hiva et de deux membres de la direction de la circonscription des îles Marquises, a auditionné les candidats pour cette troisième session organisée sur l’île.



Au total, 62 candidats, dont 5 de Ua Huka, se sont présentés pour passer les épreuves. Finalement, 57 personnes ont obtenu la qualification requise pour l’exploitation de leur véhicule, soit un taux de réussite de plus de 92%.



Le Tavana Hau de l’archipel des Marquises, Joseph Frébault, qui a présidé le jury de cette session d’examen, organisera les 7 et 8 octobre prochains, sous l’égide de la Direction des Transports Terrestres (DTT), une nouvelle session d’examen dans l’île de Ua Pou où 46 candidats sont déjà inscrits.