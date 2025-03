56 professionnels mobilisés pour un choix éclairé

Tahiti, le 19 mars 2025 – Sécurité, tourisme, informatique, justice, santé, communication ou encore ingénierie, 56 professionnels ont participé au forum des métiers du collège de Teva i Uta. Les 250 élèves de 4e et 3e ont pu échanger avec eux à l'heure des premiers choix d'orientation.





Le collège Tinomana Ebb de Teva i Uta organisait la deuxième édition de son forum des métiers, ce mercredi matin, à l’intention de ses 250 élèves de 4e et de 3e. L’équipe pédagogique avait tout mis en œuvre pour réunir pas moins de 56 intervenants dans des domaines variés, contre une dizaine l’an dernier.



“Cette année, on a réussi à mobiliser beaucoup plus de monde ! On a changé notre méthode de recherche : on s’est appuyé sur les contacts des professeurs, mais aussi sur ceux des élèves et des familles, et on a relayé notre appel sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’intervenants ont un lien avec le collège, que ce soient des parents, des tontons ou des taties, des frères ou des sœurs”, se réjouit Miriama Mai, professeure de lettres modernes et coordinatrice du projet avec l’ensemble des professeurs principaux.



Découvrir avant de choisir

Plusieurs salles de classe et le réfectoire ont accueilli les rencontres en petits groupes de trois à quatre élèves, dotés d’un livret de suivi avec quelques questions phares pour engager la conversation. “Ça va être utile pour les élèves de 4e qui ont la possibilité d'aller en 3e Prépa métiers. Pour les élèves de 3e, ça peut leur permettre d’affiner leurs vœux pour le lycée. On veut leur faire découvrir des parcours, dont certains atypiques, pour qu’ils aient en tête toutes les possibilités, et aussi déconstruire certaines idées préconçues”, poursuit l’enseignante.



À 13 ou 14 ans, l’heure des premiers choix d’orientation approche, et c’est souvent loin d’être évident pour les adolescents. Les intervenants ont su les mettre à l’aise, comme Maiti Millon, hôtesse de l’air : “J’ai grandi à Mataiea, donc c’est une fierté de venir en aide aux jeunes en essayant de répondre au mieux à leurs questions. Je les renseigne sur le plan du tourisme et de l’aviation pour les motiver. Le métier de personnel navigant commercial est mal connu. Au-delà de l'aspect commercial, on a aussi un rôle en termes de sécurité”.



Deux pilotes avaient également fait le déplacement, dont Tumatai Vivish. “Quelques élèves étaient intéressés par l’aéronautique, sans pour autant avoir de référence dans leur entourage. J’espère avoir pu les inspirer, en particulier les filles ! L’avantage, c’est que la formation nous plonge dans le vif du sujet dès le départ, soit en passant par la voie militaire, soit par une école privée. C’est un coût, mais il ne faut pas baisser les bras”, confie la pilote de ligne et instructrice à l’aéroclub.



De chauffeur poids lourd à infirmière en passant par journaliste ou agriculteur, les élèves ont pu cibler les entretiens selon leurs centres d’intérêt. Certains envisagent déjà de devenir enseignant à leur tour, comme nous l’a confié Linda Maraeauria, professeure d’histoire-géographie au collège de Taravao : “Des élèves ont déjà ce rêve, donc je les encourage, quelle que soit la matière qui les intéresse. Ce forum, c’est très concret pour eux : c’est un vrai plus !”





​Des parcours variés

Vêtu de sa robe d’audience, Tunui Lemaire, greffier au tribunal foncier, a encouragé les jeunes à s’investir dans leur cursus, dès maintenant. “Il faut aller le plus loin possible dans les études pour avoir vraiment le choix. À leur âge, il ne faut négliger aucune matière : plus ils auront de culture générale, plus ils auront un esprit ouvert et critique. Ça fait la différence dans les concours de la fonction publique”, souligne-t-il.



Dans la même salle, son cousin, Tearetahi Au-Harehoe, était venu présenter son parcours d’ingénieur en génie civil : “Je suis parti après le bac. J’ai fait deux ans à Nice en Maths Sup et Maths Spé, puis trois ans à Biarritz et un peu en Espagne. On peut revenir travailler au Fenua : dans l’ingénierie, il y a beaucoup de demandes dans les entreprises et dans l’administration”.



Chargée de communication pour Tahiti Tourisme, Evaina Teinaore a abordé plusieurs enjeux dans ce secteur. “Je mets en avant le cœur de mon métier, à savoir les réseaux sociaux et les sites internet. J’ai insisté sur l’importance de bien écrire, sans fautes d’orthographe, et de bien vérifier les informations qu’on publie. Il faut aussi avoir conscience que le digital est un domaine en constante évolution”, remarque-t-elle.



L’entrepreneuriat n’était pas en reste. Plusieurs chefs d’entreprise étaient présents, dont Alex Vanfau, à la tête de deux sociétés, l’une dans la maintenance informatique, l’autre dans la fourniture de matériaux pour le ‘ori Tahiti. “J’essaie de piquer leur curiosité par rapport à l’entrepreneuriat en commençant par les encourager à faire quelque chose qui les passionne. C’est ce que j’ai fait, avec ma compagne pour le côté culturel”, conclut-il. Ces rencontres marqueront à coup sûr les élèves, quel que soit leur choix.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 19 Mars 2025 à 15:33 | Lu 804 fois