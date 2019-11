558 sticks saisis et détruits chez un particulier à Taravao

Tahiti, le 21 novembre 2019 – Près de 350 pieds de paka et 550 sticks déjà confectionnés ont été découverts lors d’opérations de gendarmerie à Taravao, Papara et Teva i Uta.



Mercredi à Teahupoo, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les gendarmes de la brigade de Taravao et d’un détachement de surveillance et d’intervention ont découvert, au domicile d’un particulier, 92 plants de cannabis, 558 sticks confectionnés pour la vente pour un poids total de 562 grammes et 598 grammes de têtes de cannabis séchées, a annoncé la gendarmerie jeudi dans un communiqué.



Durant la même journée, sur les communes de Teva I Uta et Papara, les militaires de la brigade de Papara ont découvert sur deux parcelles de terrain, 253 pieds de cannabis. « Ces cultures illicites étaient destinées à la consommation personnelle des propriétaires et à la revente. Les mis en cause devront répondre prochainement des faits qui leur sont reprochés devant la justice », précise la gendarmerie. Tous les stupéfiants découverts ont été détruits par incinération.