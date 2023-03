52 nouveaux projets financés par le FIP

Tahiti, le 1er mars 2023 – Le comité des finances locales s'est réuni ce mardi à Punaauia pour voter son budget 2023 et les futures opérations du Fonds intercommunal de péréquation (FIP).



52 nouvelles opérations ont été programmées pour 2023 ce mardi lors du Comité des finances locales qui s’est réuni à Punaauia en présence du haut-commissaire Éric Spitz, du président Édouard Fritch et du président du syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tetuanui. Les membres du comité ont dressé un bilan de 2022 et ont voté le budget pour 2023 qui établit la liste des projets communaux et intercommunaux financés par le fonds intercommunal de péréquation (FIP). Le FIP est la principale ressource financière annuelle des communes. Pour cette année donc, 52 nouveaux projets ont été programmés pour un montant total de 2,172 milliards de Fcfp. Ils s'ajoutent aux 221 autres opérations déjà engagées les années précédentes et toujours en cours de réalisation. La plupart de ces investissements concernent les constructions scolaires comme la reconstruction de l'école primaire Taaoa à Hiva Oa où le FIP a financé 189,35 millions de Fcfp ou encore la rénovation de cinq salles de classe à l'école de Moerai à Rurutu pour 31 millions de Fcfp.