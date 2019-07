52 Polynésiens engagés dans la Légion étrangère depuis 18 mois

Mais avant de porter vissé sur leur tête, le mythique béret vert, symbole de ces troupes de combattants d'élite, Hikitia, Tearere, Zimeri et Patrick, sont passés par la case du bureau de recrutement de la Légion étrangère à Tahiti, situé à Pirae. Ouvert depuis janvier 2018 sur le camp du Taaone, le bureau de recrutement a déjà reçu 600 Polynésiens dans ses locaux.

A charge ensuite aux postulants de remplir les conditions pour intégrer la Légion étrangère. Conditions, qui, si elles ne sont pas aussi difficiles qu'un vrai parcours du combattant, sont néanmoins complètes.

"La spécificité du bureau est que, pour des raisons de coûts, on effectue le cursus de recrutement complet ici, alors qu'en métropole il est coupé en trois phases. Les candidats doivent avoir entre 17 et 40 ans. Pour les moins de 18 ans, il faut l'accord des parents ou du tuteur. Le candidat doit pouvoir justifier de son identité réelle avec des papiers en cours (...). On va procéder à une enquête préliminaire, à des tests psychotechniques et sportifs, à une visite médicale et bien sûr les motivations. Si tout est bon, on lui signe un contrat préliminaire et on l'envoie en métropole. Avant de signer définitivement, il fera une visite médicale plus approfondie et rencontrera un psychologue à Aubagne" , explique l'adjudant-chef, Antonio Henriques Vicente, responsable du bureau de recrutement à Tahiti.

Sur les 600 postulants, 52 Polynésiens ont été sélectionnés pour servir dans ces troupes de combat. Les principales raisons de recalage sont les échecs aux différents tests, le surpoids ou encore les gros problèmes dentaires "on ne peut pas évacuer un soldat pour une rage de dents en plein combat", précise l'adjudant-chef.