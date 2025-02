500 futurs lycéens en quête d’avenir

Tahiti, le 13 février 2025 – Choisir son orientation plutôt que la subir, c’était l’objectif du forum des formations post-3e organisé ce jeudi, à Taravao, qui a réuni des dizaines de stands pour présenter les formations proposées dans les lycées de Tahiti et Moorea.





Fiches de suivi en main, plus de 500 élèves de 3e des collèges de Papara, Teva i Uta, Taravao et Hitia’a se sont relayés au forum des formations organisé ce jeudi, au parc Teaputa. Entre les salles et les jardins, ils avaient l’embarras du choix avec des dizaines de stands mettant à l’honneur les formations générales, professionnelles et technologiques proposées par les lycées de Tahiti et Moorea.



Ce rendez-vous annuel à la Presqu’île vient en complément du rassemblement organisé à la présidence. “L’objectif, c’est de permettre aux élèves d’avoir une orientation après la 3e qui soit choisie, et non subie. Au niveau des directions des lycées, on constate qu’il y a beaucoup d’élèves qui font une orientation par défaut et qui ne se plaisent pas dans leur formation, parce qu’ils ont choisi la proximité par rapport à leur domicile ou qu’ils ont suivi leurs amis. On veut leur permettre d’étendre le champ des possibles”, souligne François Raymond, proviseur adjoint du lycée professionnel Taiarapu Nui et membre du comité de pilotage. La présence d’internats est d’ailleurs mise en avant pour dépasser la barrière de la distance.



​La saison des portes ouvertes

C’est l’un des atouts du lycée agricole John-Doom de Taravao, ouvert en 2018, mais qui participait pour la première fois à l’événement. “On souhaitait être présent, car nos formations peuvent correspondre aux attentes de certains élèves dans les domaines de l’aquaculture, de l’agro-transformation ou de la préservation de l’environnement”, remarque le directeur, Jean-Pierre Sartore-Devasse, tandis que la dernière tranche des travaux sera inaugurée ce vendredi “pour accueillir les élèves de façon optimale”.



Les présentations, accompagnées de démonstrations dans certaines filières, ont été assurées par des professeurs et des lycéens. Pour Teruhei et Hinaraureva, élèves de terminale générale, c’était l’occasion de mettre en avant l’option langue vivante complémentaire (LVC) tahitien : “C’est un choix valorisant, car de nos jours, en Polynésie, il y a de plus en plus de métiers qui demandent à avoir un minimum d’acquis en langues polynésiennes, comme dans l’administration ou le tourisme, par exemple. Ça facilite la communication et ça permet de faire vivre notre langue d’un point de vue culturel”.



Pour affiner leur choix, les futurs lycéens et leurs parents pourront bientôt profiter des journées portes ouvertes organisées dans la plupart des établissements. Les lycées Tuianu Le Gayic de Papara et Taiarapu Nui de Taravao ont fait le choix d’organiser un événement conjoint, samedi 22 mars, avec des navettes à disposition.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 13 Février 2025 à 14:45 | Lu 303 fois