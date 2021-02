50 paniers garnis distribués à 34 familles de Pirae

Tahiti, vendredi 5 février - Ce matin, le premier adjoint au maire de Pirae, Abel Temarii, accompagné des élus de proximité des quartiers, a remis une cinquantaine de paniers garnis à 34 familles de la commune. Une action parrainée par la Fondation Anavai.



Cette opération solidaire organisée dans la salle polyvalente de la mairie a vu le jour grâce à la contribution de particuliers. Touchés par les difficultés rencontrées par les familles polynésiennes en raison de la crise du Covid-19, ils ont participé à la cagnotte lancée par la fondation Anavai. Une initiative qui a permis de glaner à ce jour près de 9 millions de Fcfp, dont 720 000 Fcfp au bénéfice de la commune.



De quoi composer une cinquantaine paniers composés de denrées alimentaires essentielles : produits de premières nécessités (PPN), conserves, carton de cuisse de poulet de 10 kg, goûters, produits pour enfants et quelques produits d’hygiène rudimentaires.



La commune a également initié un partenariat pour proposer aux familles des bons pour un panier de fruits et légumes d’une valeur de près de 2 000 Fcfp pour se fournir directement chez un maraîcher de la commune. Parmi les familles des quartiers prioritaires, la sélection s’est opérée notamment sur la base du nombre de personnes composant le foyer (6 à 10 personnes avec enfants). Il a été constaté des pertes de revenus ou presque plus de revenus pour subvenir aux besoins nécessaires dans ces familles nombreuses.