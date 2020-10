50 ex-InterConti Moorea attaquent leur licenciement

Mais pour un gros tiers des ex-salariés concernés, ce licenciement pour motif économique n'est pas justifié : "Les éléments mis en avant par la direction ne correspondent pas à un licenciement économique. Ils ont utilisé le Covid-19 pour prendre la décision de fermer l'hôtel", indique un ancien membre du comité d'entreprise. Les ex-salariés espèrent faire reconnaître l'absence de motif économique réel dans leur licenciement et les faire requalifier en licenciement sans cause. "La règlementation prévoit qu'en cas de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, donc imposé aux salariés, il faut par exemple justifier une indemnité compensatrice pour préjudice moral".



Outre des soldes de tout compte, selon eux, "remplis d'irrégularités", les employés pointent du doigt le fait que les documents importants et utiles aux débats leur ont été remis le jour de la réunion du comité d'entreprise, alors qu'ils devaient leur être rendus 15 jours avant. Il s'agit notamment des rapports d'activité de 2017 à 2019 ou encore du budget prévisionnel expliquant le plan social, jugé "très minime" par les élus du comité d'entreprise. "Nous avons demandé à avoir plus d'éléments justifiant la fermeture de l'hôtel", explique-t-on du côté des ex-salariés.



Les membres du comité d'entreprise précisent qu'ils n'ont pas donné leur aval concernant le plan social annoncé le 27 mai dernier par la direction, contrairement à ce que cette dernière affirme. Ils estiment donc que les convocations et les entretiens pour licenciement n'avaient pas lieu d'être : "La direction a considéré que le plan social a été acté par les membres du CE, alors que nous n'avons pas finalisé le plan social et que nous avons demandé une seconde réunion. Nous avons refusé le plan social en l'état le 19 juin alors que les entretiens se sont déroulés bien avant". Leur avocate, Me Eftimie-Spitz précise : "qu'un licenciement économique réussi, c'est un licenciement où l'employeur prouve qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour trouver des solutions" ou que le comité d'entreprise a été "consulté" en tant que "partenaire sinon c'est trop violent".