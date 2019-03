5 800 pieds de paka découverts par les forces de l'ordre

PAPEETE, le 7 mars 2019. Au cours des quinze derniers jours, les militaires des compagnies de gendarmerie départementales des Archipels, des Îles du Vent et de l’antenne GIGN de Papeete ont procédé à plusieurs opérations judiciaires de lutte contre les cultures illicites de cannabis.



Avec le concours de l’hélicoptère de la flottille 35F et des agents des polices municipales, plus de 5 800 pieds de "pakalolo", mesurant jusqu’à trois mètres de hauteur, ont été arrachés sur les îles de Huahine, Raiatea, Rurutu, Mangareva, Ua Pou et à Tahiti sur les communes de Papara et Taravao.



Au cours des investigations, du matériel divers ayant servi à la culture des plants a également été saisi.



Les propriétaires des cultures sont convoqués devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.



Sur directives des magistrats du parquet de Papeete, l’ensemble des produits saisis ont été détruits par incinération.