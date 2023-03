“5/5”, une semaine pour découvrir le monde de l'entreprise

Tahiti, le 21 mars 2023 – La Fondation Agir contre l'exclusion lance, en partenariat avec le collège de Taaone, l'opération “Cinq sur cinq”. Pendant cinq matinées, les collégiens seront accueillis au sein de cinq entreprises du fenua. L'objectif : lutter contre le décrochage scolaire.



Une semaine pour faire découvrir le monde de l'entreprise aux collégiens. C'est l'objectif fixé par la Fondation Agir contre l'exclusion (Face Polynésie) au travers de son projet intitulé “Cinq sur cinq”, mené en partenariat avec le collège de Taaone. À partir du lundi 27 mars, les collégiens auront la possibilité de découvrir, durant cinq matinées, cinq entreprises du fenua de secteurs d'activité différents. Ils seront ainsi successivement accueillis par Air Tahiti Nui, Sopadep, Axa, TSP et Polynésienne des eaux.



Pour Face, qui mène des actions de lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté, ce projet a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire en remobilisant les jeunes. Il s'agit de leur montrer qu'“en dehors de la salle de cours, ils sont capables d’avoir l’attitude attendue au collège et qu’ils sont capables d’observer et de s’intéresser”, indique un communiqué. Il s'agit également de leur faire découvrir des métiers et de les “éclairer sur leur orientation professionnelle”.