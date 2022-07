48 jeunes engagés pour le premier Service national universel du fenua

Tahiti, le 05 juillet 2022 – Lundi a débuté le séjour de cohésion de la première promotion polynésienne du Service national universel, qui rassemble 24 jeunes filles et 24 jeunes garçons. Après la cérémonie d’ouverture en présence des autorités locales, les différentes activités et rencontres avec des intervenants ont pu démarrer, pour ces deux semaines consacrées à l’engagement citoyen.



Les 48 jeunes volontaires au premier Service national universel (SNU) de Polynésie ont commencé leur premier stage ce lundi. Rappelons que ce dispositif voulu par le président de la République “vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et à favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes”, selon le haut-commissariat.



Première étape clé du SNU, le séjour de cohésion se déroule actuellement à Tahiti, jusqu’au 15 juillet. Les jeunes de 15 à 17 ans qui y participent sont hébergés durant toute cette période au lycée hôtelier, à Punaauia. Tous participent aux tâches quotidiennes du centre, dans un souci “d’inclusion et de mixité sociale”, ainsi qu’à diverses activités collectives, sur place ou à l’extérieur.



Après la cérémonie d’ouverture lundi matin, l’après-midi était consacrée à la présentation des différents métiers de la police nationale, suivie d’ateliers sur la sécurité routière, la cybercriminalité et les réseaux sociaux au sein du camp de la gendarmerie de Faa’a.



Découverte des activités des régiments du RSMA-PF et du Rimap-p, formation aux premiers secours ou encore participation aux festivités du 14-Juillet sur l’avenue Pouvana’a a Oopa sont également au programme de ces deux semaines, ainsi que des actions éco-citoyennes, comme le nettoyage ce mardi de la plage de Hitimahana, à Mahina, avec l’association Project Rescue Ocean Polynésie. Un projet solidaire en faveur des personnes suivies par le centre d’accueil Te Vai-Ete est également prévu, qui doit se conclure par un repas partagé mercredi prochain, à la mairie de Papeete.



À la suite de ce séjour de cohésion, les 24 jeunes garçons et les 24 jeunes filles devront effectuer une mission d’intérêt général d’au moins 84 heures, dans un organisme d’accueil du fenua. Ils pourront ensuite poursuivre leur engagement, s’ils le souhaitent, en signant un contrat de service civique, indemnisé, de 3 à 12 mois.