477 millions de francs accordés pour la recherche

Tahiti, le 21 septembre 2021 – Une convention relative à la stratégie de la Polynésie française concernant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation a été signée par l'Etat et le Pays lundi. Portant sur un budget de 477 millions Fcfp, elle doit permettre d'améliorer les connaissances dans les domaines stratégiques du territoire à travers trois grands investissements.



En application du contrat de développement et de transformation (CDT) 2021-2023, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain et le président de la Polynésie française, Édouard Fritch ont signé lundi une convention relative à la stratégie de la Polynésie française en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Cette dernière porte sur un budget de 477 millions de Fcfp financés à parité par l’État et le Pays. Les financements octroyés devront notamment permettre d'accroître les connaissances dans les domaines de recherches stratégiques pour la Polynésie française.



Ainsi, la convention comprend trois grands projets : la restructuration et l'extension de la bibliothèque universitaire de l'UPF. Le coût global de cette opération est de 597 millions de Fcfp dont 358 financés par l’État et le Pays. L'acquisition d’équipements de recherche scientifique destinés aux laboratoires polynésiens de recherche publique pour un montant total de 38 millions de Fcfp est également prévue. Enfin, le lancement d’un programme de recherche et d’innovation doté de 81 millions de Fcfp qui financera des projets de recherche au fenua est à l'étude.