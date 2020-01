450 élèves à Huahine pour les Jeux des Raromatai

Tahiti, le 28 janvier 2020 - L'Union du sport scolaire polynésien (USSP) organise du 3 au 7 février à Huahine les Jeux des Îles Sous-le-Vent. 450 collégiens et lycéens sont attendus pour cette manifestation.



450 élèves issus des collèges et des lycées des Raromatai participeront du 3 au 7 février à une nouvelle édition des Jeux des Îles Sous-le-Vent. Pour la première fois cette grande fête du sport scolaire se déroulera à Huahine. Au programme pour les jeunes athlètes : du volley-ball, basket-ball, football, tennis de table et du va'a.



Les établissements devront présenter une équipe fille et une équipe garçon en fonction des catégories pour participer au Challenge benjamins ou minimes. A l'issue des compétitions un "classement challenge" sera établi en fonction de la polyvalence des équipes.



Par ailleurs des activités "waterman" et une course au tri-sélectif sera également proposés aux élèves, mais elles ne compteront pas pour le classement challenge.