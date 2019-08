45 Marquisiens décrochent leur licence multi-transports

Papeete, le 28 août 2019 - Quarante-cinq Marquisiens ont décroché les 26 et 27 août leur licence multi-transports lors d'une session d’examen organisée à Hiva Oa. Cette licence doit permettre aux habitants des îles de faire du transport de biens et de personnes avec un seul et même véhicule.



Quarante-cinq candidats sur 47 ont obtenu les 26 et 27 août leur licence multi-transports lors d'une session d’examen, qui a eu lieu sur l’île de Hiva Oa aux Marquises. Cela représente un taux de réussite de 95%.

Cette licence multi-transports – ou attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transports – offre aux habitants des îles la possibilité de faire du transport de biens et de personnes avec un seul et même véhicule.

Ce dispositif de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transports, attendu aux Marquises depuis de longues années, connait un vrai succès.



Le Tavana Hau de la circonscription des îles Marquises, Joseph Frébault, président du jury de cette première session d’examen dans le sud de l’archipel, a annoncé l'organisation prochaine, sous l’égide de la Direction des Transports Terrestres (DTT) de nouvelles sessions d’examen. Ces sessions sont prévues dans les îles de Nuku-Hiva et Ua Pou. 49 et 44 candidats se sont déjà inscrits.