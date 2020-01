44,6 millions d'impayés de l'Etat auprès de détenus de Nuutania

“On va agir pour forcer l’Etat à exécuter ces décisions de justice”, a annoncé lundi à Tahiti Infos Me Thibault Millet, “choqué de devoir en arriver là". Tout cela lui laisse le sentiment "qu’il n’y a pas beaucoup d’attention portée aux détenus de Polynésie. On assiste à un défaut d’exécution des décisions de justice qui est choquant de la part de l’Etat. Cela démontre un manque de sérieux. Et le paradoxe est que c’est le ministère de la Justice qui est concerné et qui n’exécute pas les décisions de justice. On marche sur la tête ! Cela démontre aussi une forme de mépris envers certains justiciables. Ce mépris est probablement lié à la condition de détenu de ces citoyens et peut-être aussi –ce qui est plus inquiétant et choquant– du fait qu’il s’agisse de Polynésiens, de populations outre-mer dont on constate malheureusement de manière récurrente qu’elles ne font pas l’objet des mêmes égards que les populations métropolitaines.”