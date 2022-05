40 jeunes volontaires du RSMA exposent

Tahiti, le 8 mai 2022 – Une exposition de photographies de 40 jeunes volontaires du RSMA s'est ouverte vendredi à la présidence.



Une exposition photo assez inédite a débuté vendredi à la présidence. Celle de 40 jeunes cadets volontaires du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de Polynésie française. Le vernissage de l'exposition baptisée "L'art polynésien au travers de la photographie" (sic) s'est déroulé en présence du haut-commissaire, de la ministre de l'Éducation et du vice-recteur.



Un projet "collectif citoyen et culturel" au cours duquel les jeunes cadets volontaires ont réalisé des ateliers autour de la photographie et de l’art polynésien. Ils sont allés à la rencontre d’artistes, d’associations, d’acteurs engagés notamment en faveur de la protection de l’environnement et ont pris des photos de chaque activité tout au long de l’année. Le Haut-commissaire a tenu à féliciter personnellement l’ensemble des volontaires pour la qualité de leurs productions, ainsi que l’encadrement du RSMA-Pf, du ministère et du vice-rectorat pour leur engagement afin de développer l'estime de soi des volontaires et leur redonner confiance en eux.



Ce parcours "Volontaires Jeunes Cadets" a été officiellement mis en place entre le RSMA-Pf, le ministère de l’Education et le vice-rectorat en Polynésie française en 2021. Il permet aux adolescents de 16 à 18 ans en provenance principalement des archipels ou de quartiers défavorisés de renforcer leurs études secondaires au sein des lycées professionnels de Faa’a et de Mahina, du Lycée Paul Gauguin et du lycée du Diadème. Ceci à travers un programme de remobilisation de trente jours destiné à favoriser leur poursuite d’études, l’identification d’un projet socio-professionnel et le développement de compétences individuelles.