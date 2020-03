4 600 vahine pour la 19e Tahitienne

À La Tahitienne, personne n’est jugé : on peut être débutante, avoir des kilos en trop, alterner marche et course. L’important, c’est de bouger et de s’éclater entre copines, ou avec son compagnon et ses enfants.



Et à 17 heures, les 4 600 vahine se sont élancées sur le parcours d'environ trois kilomètres prévu par les organisateurs. Le départ a été donné devant la mairie de Pirae en direction de Arue, via la rue Tefaatau et la rue Gadiot. Au rond-point de l’avenue Charles De Gaulle, direction le RIMaP/P et retour par l’avenue Pomare vers l’entrée principale de la mairie de Pirae pour l'arrivée.



Troisième lors de la précédente édition, Sophie Gardon s'est cette fois-ci imposée en un peu moins d'un quart d'heure de course. L'athlète, qui ne s'était plus imposée sur La Tahitienne depuis 2012, a signé son cinquième succès sur la course.



Rendez-vous donc l'année prochaine pour fêter le 20e anniversaire de la course.