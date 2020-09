392 000 Fcfp récoltés pour le Fa'a'apu du cœur

Tahiti, le 9 septembre 2020 - La 4e édition de l'opération Fa'a'apu du cœur, organisée par la marque d’Aucy et la Brasserie du Pacifique, a permis de récolter la somme record de 392 000 Fcfp. Cet argent sera reversé à l’association Fare Heimanava pour financer l’achat de matériel nécessaire au développement du potager bio du Centre éducatif Papa Nui, qui accueille des jeunes porteurs de trisomie 21.



La solidarité est de mise cette année encore pour l’opération Fa’a’apu du cœur, menée par la marque d’Aucy et la Brasserie du Pacifique, qui distribue la marque en Polynésie française. En effet, pour cette 4e édition, la somme record de 392 000 Fcfp a été récoltée.



Le principe de cette opération, qui s’est terminée le 15 août dernier, est simple et solidaire. Durant un mois, pour chaque boite de conserve de légumes d’Aucy achetée, d’Aucy reverse 20 Fcfp à Fare Heimanava. Ces fonds serviront à financer l’achat d’un motoculteur, de pieds-mères et de nouveaux matériels pour le potager bio du Centre éducatif Papa Nui, qui accueille des jeunes porteurs de trisomie 21.

Le potager bio de 220 m2, cultivé en permaculture, est une activité quotidienne saine et pleine de sens pour les usagers du centre. "Le jardinage est une activité qui éveille, valorise et donne confiance en l’avenir. Il permet de donner aux jeunes un sens à leurs journées, de se sentir utile en prenant soin d’une plante, de cultiver la patience en observant la croissance des végétaux, de stimuler tous ses sens, de développer un esprit créatif et observateur", précise François Quiquet, responsable éducatif du centre.