38 formations s’affronteront au Hura Tapairu

PAPEETE, le 5 novembre 2019 - Du mercredi 27 novembre au samedi 7 décembre, 38 formations s’élanceront sur la scène du Grand Théâtre pour la 15e édition du Hura Tapairu. Le jury sera présidé par Matani Kainuku, de la troupe Nonahere. Il sera accompagné de Vanina Ehu, Fabien Dinard, Turia Temorere et Teraurii Piritua.



Après le Heiva i Tahiti, le Hura Tapairu prend une place de plus en plus importante dans le paysage culturel polynésien.



Ce concours de danse traditionnel est assez particulier. Il est composé de deux catégories obligatoires : Tapairu et Mehura. Les participants de la catégorie " Tapairu " devront présenter un ‘ōte’a et un ‘aparima . En Mehura , les formations proposeront des ‘aparima sur quatre temps, c’est-à-dire plus lent.



Trois autres catégories, facultatives cette fois-ci, sont ouvertes aux groupes : Pahu Nui (orchestres), duo ‘aparima et ‘ōte’a ‘āpipiti. Pour ces deux dernières catégories, les candidats devront créer une chorégraphie inédite dans laquelle l’échange et la synchronisation seront particulièrement jugés par le jury.



Pour cette 15e édition, les 38 formations donneront tout pour tenter pour remporter les premiers prix. Et pour les motiver, le cahier des prix a été revu à la hausse. Il passe de 2,9 millions de Fcfp à 3 150 000 Fcfp, répartis entre 20 prix.



Les formations seront jugées par des professionnels, Matani Kainuku de Nonahere présidera, cette année, le jury. Il sera accompagné de Vanina Ehu, enseignante au Conservatoire, Fabien Dinard, directeur du Conservatoire, Turia Temorerea, chef du groupe Hiaai et Teraurii Piritua de ‘Ori i Tahiti.



L’an dernier, la troupe Manohiva a remporté le grand prix Hura Tapairu et la formation Vaheana est repartie avec le 1er prix en Mehura.



Le concours se tiendra du 27 novembre au 7 décembre, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture.