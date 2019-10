346 nouveaux cas de dengue 2 en deux semaines

PAPEETE, le 28 octobre 2019 - Le dernier bulletin de veille sanitaire révèle 346 nouveaux cas de dengue 2 en Polynésie, dont 196 patients de moins de 20 ans et 11 hospitalisations. Aujourd'hui, on dénombre au total 1 691 cas détectés, dont deux importés.



Le nombre de personnes touchées par la dengue de type 2 augmente, avec 346 nouveaux cas enregistrés. Parmi lesquels, on note 196 personnes de moins de 20 ans et 11 hospitalisations.



Ces chiffres s'ajoutent à ceux qui ont été comptabilisés depuis le début de l'année, ce qui représente 1 691 cas de dengue de type 2.



13 îles sont en phase épidémique : Tahiti, Bora Bora, Moorea, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine, Rangiroa, Ua Pou, Tahaa, Hiva Oa, Ua Huka, Tubuai et Fatu Hiva.



4 îles sont en phase d'alerte : Takaroa, Maupiti, Tikehau et Arutua.