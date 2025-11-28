

320 gendarmes mobilisés pour une opération de sécurité publique

Tahiti, le 9 décembre 2025 - Du 1er au 7 décembre, le commandement de la Gendarmerie pour la Polynésie française (COMGENDPF) a conduit une vaste opération de sécurité publique ciblant les infractions à la législation sur les stupéfiants sous l'autorité du haut-commissaire et de la procureure de la République.



Cette opération a été rendue possible grâce à la mobilisation coordonnée de l’ensemble des unités de la gendarmerie (Compagnie des Îles du Vent, Compagnie des Archipels et unités spécialisées) mais aussi grâce au soutien des polices municipales. Au cours de cette semaine et tel que l'indique le haut-commissariat par voie de communiqué, ce sont près de 320 gendarmes qui ont été spécifiquement mobilisés pour procéder à des contrôles et conduire des investigations sur tout le territoire polynésien.



Sur le volet maritime, une opération menée sur la liaison Tahiti–Moorea a permis de contrôler 290 personnes et 130 véhicules. Dans les archipels, la Compagnie des Archipels a conduit quatre opérations supplémentaires, contrôlant 113 personnes et 17 navires. Sur le volet aérien, la brigade de gendarmerie des transports aériens a réalisé 43 contrôles à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, sur la zone située côté pistes. Parallèlement, les brigades de gendarmerie des archipels ont mené plusieurs opérations sur les aérodromes secondaires des différentes îles. Ces interventions permettent non seulement d’assurer la sécurité aérienne, mais également de freiner les trafics entre Tahiti, ses îles et les atolls avoisinants, en procédant à des fouilles de bagages, courriers, colis et fret.



Vigilance accrue



Sur le volet terrestre, une opération d’envergure a été menée samedi soir, mobilisant plus de 50 gendarmes et 25 policiers municipaux. Au total, 1 020 personnes ont été contrôlées pour 800 dépistages d’alcoolémie et 54 dépistages de stupéfiants qui ont permis de relever 16 cas de conduite sous stupéfiants.



Enfin, la lutte contre la production locale s’est poursuivie avec 22 opérations, au cours desquelles 18 personnes ont été mises en cause. Au total, l’opération conduite par la gendarmerie a permis la destruction de 3912 pieds de cannabis, la saisie de 16 sachets d’ice conditionnés pour la vente et de 1370 g d’herbe de cannabis. Par ailleurs, une vigilance accrue a été portée aux abords des établissements scolaires. Ainsi, dix opérations ont été menées dans les archipels, donnant lieu au contrôle de 1 572 personnes.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 9 Décembre 2025 à 10:01 | Lu 1226 fois



