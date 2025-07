32 projets communaux soutenus par la DDC

Tahiti, le 30 juillet 2025 - Dans le cadre de sa politique d’appui et de soutien aux investissements communaux, le conseil des ministres du 30 juillet 2025 a validé l’octroi de 32 concours financiers destinés à divers projets d’amélioration des infrastructures locales et de renforcement des services publics dans 16 communes à travers la Polynésie.



Le conseil des ministres a validé mercredi le concours financier de la Délégation pour le développement des communes (DDC) en faveur de 32 projets municipaux. Ces projets se répartissent en trois catégories : 20 acquisitions, onze travaux et une opération d'étude. Le conseil des ministres a validé mercredi le concours financier de la Délégation pour le développement des communes (DDC) en faveur de 32 projets municipaux. Ces projets se répartissent en trois catégories : 20 acquisitions, onze travaux et une opération d'étude.



En termes d'acquisitions, 13 communes (Bora Bora, Fakarava, Gambier, Hitia’a o te Ra, Mahina, Napuka, Nuku Hiva, Taiarapu-Ouest, Tatakoto, Teva i Uta, Tumara’a, Ua Huka et Ua Pou) bénéficient de financements pour se doter de nouveaux équipements visant à améliorer les services techniques communaux. Cela comprend l'acquisition de mini-pelles, de véhicules 4x4, de tombereaux, de nacelles à ciseaux et d'autres véhicules spécialisés essentiels à leurs travaux. Le Pays octroie 94,8 millions de francs pour soutenir ces projets, soit environ 45,2 % du coût total de 209,6 millions nécessaires pour ces acquisitions. En termes d'acquisitions, 13 communes (Bora Bora, Fakarava, Gambier, Hitia’a o te Ra, Mahina, Napuka, Nuku Hiva, Taiarapu-Ouest, Tatakoto, Teva i Uta, Tumara’a, Ua Huka et Ua Pou) bénéficient de financements pour se doter de nouveaux équipements visant à améliorer les services techniques communaux. Cela comprend l'acquisition de mini-pelles, de véhicules 4x4, de tombereaux, de nacelles à ciseaux et d'autres véhicules spécialisés essentiels à leurs travaux. Le Pays octroie 94,8 millions de francs pour soutenir ces projets, soit environ 45,2 % du coût total de 209,6 millions nécessaires pour ces acquisitions.



S'agissant des projets de travaux, sept communes (Arue, Fakarava, Moorea-Maiao, Tatakoto, Teva i Uta, Tureia et Ua Pou) bénéficient de financements pour améliorer leurs infrastructures locales et leurs services à la population. Cela comprend notamment les travaux de sécurisation de talus, d'aménagement de parkings, de construction de clôtures et de réhabilitation de salles omnisports, contribuant ainsi au bien-être des habitants et à la promotion d'activités communautaires. Le Pays octroie 61,6 millions de francs pour soutenir ces projets, soit environ 39,2 % de leur coût total estimé à 157,3 millions. S'agissant des projets de travaux, sept communes (Arue, Fakarava, Moorea-Maiao, Tatakoto, Teva i Uta, Tureia et Ua Pou) bénéficient de financements pour améliorer leurs infrastructures locales et leurs services à la population. Cela comprend notamment les travaux de sécurisation de talus, d'aménagement de parkings, de construction de clôtures et de réhabilitation de salles omnisports, contribuant ainsi au bien-être des habitants et à la promotion d'activités communautaires. Le Pays octroie 61,6 millions de francs pour soutenir ces projets, soit environ 39,2 % de leur coût total estimé à 157,3 millions.



Enfin, la commune de Arue bénéficie d'une subvention pour lancer les études préalables à l'aménagement de la servitude Arahiri, l'objectif étant de sécuriser l’accès existant aux services publics et d’améliorer le cadre de vie des riverains. Le Pays libère 2,4 millions de francs pour soutenir ce projet, soit 80 % des 3 millions nécessaires pour ces études. Enfin, la commune de Arue bénéficie d'une subvention pour lancer les études préalables à l'aménagement de la servitude Arahiri, l'objectif étant de sécuriser l’accès existant aux services publics et d’améliorer le cadre de vie des riverains. Le Pays libère 2,4 millions de francs pour soutenir ce projet, soit 80 % des 3 millions nécessaires pour ces études.



Le montant total des opérations soutenues par la DDC s'élève à 370 millions de francs, dont 159 millions (43 %) sont financés par le Pays. Le montant total des opérations soutenues par la DDC s'élève à 370 millions de francs, dont 159 millions (43 %) sont financés par le Pays.



“Cette synergie Pays-communes, en investissant prioritairement dans l'équipement technique et les infrastructures de proximité, crée les conditions d'un développement territorial équilibré et répond aux besoins essentiels des populations polynésiennes”, souligne le communiqué envoyé mercredi pour le compte rendu du conseil des ministres. “Cette synergie Pays-communes, en investissant prioritairement dans l'équipement technique et les infrastructures de proximité, crée les conditions d'un développement territorial équilibré et répond aux besoins essentiels des populations polynésiennes”, souligne le communiqué envoyé mercredi pour le compte rendu du conseil des ministres.

Rédigé par Avec communiqué le Mercredi 30 Juillet 2025 à 16:49 | Lu 162 fois